Esta aerolínea en EU te obligará a usar audífonos durante el vuelo; ¿por qué?

¿Has estado en un avión y hay una o más personas viendo videos en TikTok o escuchando música, pero a todo volumen y sin audífonos? Pues una aerolínea en Estados Unidos decidió que el uso de estos aparatos tendrá una restricción.

Adiós al ruido en cabina: United Airlines hace obligatorio el uso de audífonos

Se trata de United Airlines, que dejó de lado el uso de auriculares como una simple medida de cortesía en los vuelos y ahora la convertirá en regla para quienes quieran volar o, de lo contrario, tendrán prohibido el abordaje a uno de sus aviones.

De la cortesía a la regla: Las severas multas y prohibiciones por usar el altavoz

Los pasajeros que activen el altavoz de sus dispositivos y se nieguen a cumplir enfrentan advertencias, remociones del vuelo o incluso prohibiciones permanentes para volar con la compañía.

Antes de la temporada de las vacaciones de primavera, (conocida como spring break), la aerolínea actualizó su contrato de transporte, el cual detalla las políticas. Los pasajeros podrán seguir usando sus aparatos electrónicos personales, pero quedará prohibido reproducir música o videos sin audífonos.

¿Olvidaste tus auriculares? United Airlines los entregará gratis en sus vuelos

United Airlines se anticipó a los imprevistos y ofrece apoyo directo. En su sitio web, la aerolínea anuncia: "No te preocupes si olvidas tus auriculares para tu vuelo. Si están disponibles, puedes solicitar audífonos gratuitos".

La empresa aseguró que no tolerará excepciones. La aerolínea puede rechazar el transporte de forma permanente a pasajeros que fallen en usar auriculares mientras escuchan contenido de audio o video.

Esta disposición fortalece el control sobre el comportamiento a bordo y busca elevar los estándares de comodidad colectiva. Los pasajeros reciben advertencias iniciales, pero la reincidencia activa medidas severas, como la prohibición indefinida de volar con United.

