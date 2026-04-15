Vagabundo ayuda a niño de 6 años que estaba perdido en Florida

Arnett Johnson es un vagabundo que duerme en un banco desde hace seis meses tras cumplir una condena en prisión. Vio a un niño de seis años de edad caminando solo por una calle concurrida y riesgosa en Miami, Florida, en Estados Unidos, la noche del 8 de abril de 2026.

El ángel de la calle: Arnett Johnson, el hombre sin hogar que salvó a un niño en Miami

Johnson buscó a los padres del menor por los alrededores, pero no encontró a nadie e inmediatamente supo que algo andaba mal. Llamó a la policía y se quedó con el niño hasta que llegaron las autoridades, protegiéndolo en la oscuridad.

Annie Rivera ante la justicia: Madre enfrenta cargos tras 12 horas de desaparición del menor

El oficial Mike Vega, del Departamento de Policía de Miami, destacó la acción de Johnson. “Este fue un buen samaritano que dormía en las calles y nos llamó para darnos esa información. Felicitaciones para él, porque no sabemos qué podría haberle pasado a este niño si hubiera permanecido en la calle”, afirmó Vega.

🇺🇸 | Un hombre sin hogar identificado como Arnett Johnson, que dormía en un banco del centro de Miami, avistó a un niño de 6 años que deambulaba solo durante casi 12 horas tras ser abandonado por su madre y le salvó la vida al alertar a la policía.



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Los investigadores descubrieron que el niño les dijo que su madre lo dejó allí y se fue. La policía identificó a la madre como Annie Rivera, quien ahora enfrenta cargos por negligencia infantil. Los oficiales revelaron que el menor estuvo desaparecido por más de 12 horas y Rivera afirmó que no tenía idea de su ausencia. En la corte de fianzas, Rivera sollozó frente al juez mientras intentaba secarse las lágrimas.

De la prisión al heroísmo: "Dios me envió con el pequeño", afirma Johnson

La jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito del Condado de Miami-Dade, le dijo a la mujer que debe entender que la supervisión del menor “fue inadecuada”.

Arnett Johnson subrayó los riesgos del lugar: “Es peligroso todos los días aquí, especialmente para gente sin hogar”. Aseguró que Dios lo envió con el pequeño, “así que tuve que hacer lo que Dios dice”, declaró a la cadena CNN. Destacó que cualquier persona habría hecho lo mismo.

En tanto, el Departamento de Niños y Familias de Florida asumió el cuidado del niño, mientras avanza el caso legal.