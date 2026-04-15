La jugada de Sudáfrica contra Trump: Envía a un embajador blanco para desmentir el “genocidio” afrikáner

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha nombrado oficialmente a Roelf Meyer, veterano negociador del Partido Nacional y figura clave en el fin del apartheid, como su nuevo embajador ante los Estados Unidos. El nombramiento ocurre en un momento crítico, tras un año de hostilidades abiertas entre el gobierno de Ramaphosa y la administración de Donald Trump, que han dejado a las dos naciones al borde de una ruptura total de relaciones.

¿Qué está pasando? El vacío diplomático

Sudáfrica no ha tenido embajador en Washington desde marzo de 2025, cuando el presidente Trump expulsó a Ebrahim Rasool. El gobierno estadounidense, encabezado por el Secretario de Estado Marco Rubio, acusó entonces a Rasool de ser un "político incitador al odio racial" por sus críticas al movimiento MAGA y sus análisis sobre la diversidad demográfica en EE. UU.

¿Quién es Roelf Meyer? El nuevo embajador puede mejorar las relaciones bilaterales deterioradas

A sus 78 años, Meyer es un símbolo de la transición sudafricana. Como exministro del Partido Nacional (el partido que instauró el apartheid) y jefe negociador frente al ANC de Nelson Mandela, Meyer forjó una amistad personal con Ramaphosa en los años 90.

Perfil: Es un afrikáner blanco que pasó del ala reformista del régimen segregacionista a unirse al Congreso Nacional Africano (ANC) en 2006.

Es un afrikáner blanco que pasó del ala reformista del régimen segregacionista a unirse al Congreso Nacional Africano (ANC) en 2006. El objetivo: Ramaphosa busca un interlocutor que la administración Trump y Rubio no puedan rechazar fácilmente. Su identidad como afrikáner es una respuesta directa a las narrativas de Washington.

¿Por qué este nombramiento es una jugada táctica?

El contexto de la relación bilateral es explosivo debido a tres factores principales:

Gaza e Israel: Sudáfrica lidera una demanda por genocidio contra Israel en la CIJ, lo que provocó que Trump congelara la ayuda financiera a Pretoria. Tierras y Raza: Las leyes sudafricanas para corregir la disparidad en la propiedad de la tierra han sido calificadas por la Casa Blanca como persecución racial. El "Genocidio Blanco": Trump ha lanzado programas de refugiados para sudafricanos blancos, alegando una persecución que el gobierno de Ramaphosa tilda de "absolutamente falsa".

Al enviar a un hombre blanco, afrikáner y negociador histórico, Ramaphosa intenta desmantelar el discurso de "persecución contra los blancos" en Sudáfrica que ha permeado en el ala conservadora de EE. UU.

¿Cuándo asumirá el cargo?

Aunque la nominación es inmediata, Meyer debe esperar la aprobación de los protocolos en Washington. Su llegada se produce meses después de que Leo Brent Bozell III asumiera como embajador de EE. UU. en Sudáfrica, marcando un intento de normalizar los canales de comunicación.

¿Podrá un negociador del apartheid salvar la relación entre el presidente de Sudáfrica y Trump?

Para entender esta decisión, hay que verla en prosa: el presidente Ramaphosa no envió a un diplomático de carrera, sino a un amigo personal y un símbolo viviente. Meyer representa la Sudáfrica que pudo negociar la paz cuando el país estaba al borde de la guerra civil. Su misión en Washington no es solo administrativa; es una operación de imagen. Al poner a un afrikáner de alto perfil como su cara ante Trump, Sudáfrica desafía directamente la premisa de la Casa Blanca sobre el odio racial gubernamental, intentando recuperar la ayuda financiera y el respeto diplomático mediante una figura que encarna la reconciliación.