¡Invasión total! Miles de abejas ‘toman’ ciudad en Israel; piden a ciudadanos no salir de casa (VIDEO)

¿Las abejas odian a Israel? Es una de las preguntas que hay en redes sociales luego de que enjambres 'se apoderaran' de la ciudad de Netivot. Desde autos, hasta centros comerciales, se han visto afectados por estos animalitos.

Debido a este comportamiento inusual que se ha presentado en las últimas horas, las autoridades activaron la alerta máxima pidiendo a la ciudadanía a mantenerse a salvo en sus casas y así evitar ataques masivos.

צרות בנתיבות: עשרות אלפי דבורים פשטו על המרכז המסחרי בעיר | תיעוד@Itsik_zuarets pic.twitter.com/lEGcTrS5ZD — כאן חדשות (@kann_news) April 15, 2026

El fenómeno que paralizó a Netivot

El incidente comenzó a reportarse a través de redes sociales, donde videos virales muestran enjambres tan densos que bloquean la luz del sol y cubren por completo automóviles, señales de tránsito y entradas de negocios. Según los primeros informes de medios locales como YNET y Kan News, la concentración de los insectos es particularmente alta en las zonas comerciales, lo que provocó el cierre inmediato de locales para evitar que las abejas ingresaran a los sistemas de ventilación.

Testigos describieron el sonido del enjambre como un 'zumbido ensordecedor' que se podía escuchar a varias cuadras de distancia. Las imágenes de las abejas cubriendo banquetas y paredes han generado una mezcla de asombro y terror entre los internautas, volviendo el tema tendencia global en cuestión de minutos.

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¿Por qué ocurrió esta invasión masiva?

Expertos apicultores y autoridades ambientales de Israel se desplazaron a la zona para intentar controlar la situación. Aunque ver enjambres es común durante la primavera, la magnitud de este evento en Netivot ha sido calificada como ‘inusual’.

Existen dos teorías principales:



Desplazamiento por calor: Las altas temperaturas registradas en la región en los últimos días podrían estar forzando a las colonias a buscar nuevos refugios con mayor humedad. Ciclo de reproducción agresivo: Tras la crisis de muertes masivas de colmenas reportada en 2025, este crecimiento explosivo de la población podría ser una respuesta biológica de la especie, que ahora busca expandir su territorio de manera caótica.

Medidas de seguridad ante el enjambre

El ayuntamiento de la ciudad ha solicitado a los ciudadanos mantener ventanas y puertas cerradas, además de evitar el uso de perfumes fuertes o ropa de colores brillantes si es estrictamente necesario salir a la calle. Equipos especializados están trabajando con humo y técnicas de reubicación para trasladar a la reina y al resto del enjambre hacia zonas rurales fuera de la mancha urbana.

Hasta el momento no se reportan personas con heridas graves o choques anafilácticos, pero los servicios de emergencia permanecen en alerta máxima mientras el fenómeno natural sigue su curso en el centro del país.