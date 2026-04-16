¡Terror en Argentina! Invita al ‘Guasón’ a su fiesta de cumpleaños, lo asesina y confiesa crimen en redes

Lo invitó a su fiesta cumpleaños, discutieron dentro de la casa y minutos después todo terminó en un crimen; Jonatan Romero, conocido como "Guasón", murió tras una pelea durante un festejo en Resistencia, Argentina , donde el propio anfitrión terminó confesando lo ocurrido en un video en redes sociales.

El caso ocurrió durante una reunión que se salió de control; de acuerdo con la información disponible, el agresor fue identificado como Enzo Damián Escalante, quien tras el hecho grabó un video en el que reconoció el homicidio y anunció que se entregaría a las autoridades.

El 'Guasón' pierde la vida tras iniciar pelea y ataque con arma

Según su propio testimonio, el conflicto comenzó cuando 'Guasón' discutió con la madre del anfitrión; la tensión escaló rápidamente y derivó en empujones y golpes dentro de la vivienda, frente a otros asistentes.

En medio del altercado, Romero salió del lugar y después regresó; fue en ese momento cuando la situación se tornó más violenta y se perdió el control de la escena.

Escalante aseguró que durante el enfrentamiento recibió una herida con un arma blanca en el brazo; al ver la sangre, dijo que reaccionó sin pensar.

En ese instante tomó un arma y disparó; todo ocurrió en cuestión de segundos, en medio de la confusión y la presencia de varias personas.

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Confiesa crimen contra el 'Guasón' en redes sociales y se entrega

Horas después, el propio agresor grabó un video en el que se identificó y habló directamente sobre lo ocurrido; pidió disculpas a la familia de “Guasón” y aseguró estar arrepentido.

En su mensaje, afirmó que actuó en defensa propia; también reconoció que su vida cambió a partir de ese momento.

Tras difundir el video, el hombre anunció que se presentaría ante las autoridades; finalmente acudió a la sede policial en la provincia de Chaco, donde quedó detenido.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

El cumpleaños terminó en tragedia; lo que inició como una reunión terminó con la muerte de “Guasón” y una confesión pública que ahora forma parte del proceso.