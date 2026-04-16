¡Terror en Argentina! Invita al ‘Guasón’ a su fiesta de cumpleaños, lo asesina y confiesa crimen en redes
Un hombre en Argentina mató a Jonatan Romero, “Guasón”, durante su fiesta de cumpleaños; tras el ataque grabó un video, confesó el crimen y se entregó a la policía.
Lo invitó a su fiesta cumpleaños, discutieron dentro de la casa y minutos después todo terminó en un crimen; Jonatan Romero, conocido como "Guasón", murió tras una pelea durante un festejo en Resistencia, Argentina, donde el propio anfitrión terminó confesando lo ocurrido en un video en redes sociales.
El caso ocurrió durante una reunión que se salió de control; de acuerdo con la información disponible, el agresor fue identificado como Enzo Damián Escalante, quien tras el hecho grabó un video en el que reconoció el homicidio y anunció que se entregaría a las autoridades.
El 'Guasón' pierde la vida tras iniciar pelea y ataque con arma
Según su propio testimonio, el conflicto comenzó cuando 'Guasón' discutió con la madre del anfitrión; la tensión escaló rápidamente y derivó en empujones y golpes dentro de la vivienda, frente a otros asistentes.
En medio del altercado, Romero salió del lugar y después regresó; fue en ese momento cuando la situación se tornó más violenta y se perdió el control de la escena.
Escalante aseguró que durante el enfrentamiento recibió una herida con un arma blanca en el brazo; al ver la sangre, dijo que reaccionó sin pensar.
En ese instante tomó un arma y disparó; todo ocurrió en cuestión de segundos, en medio de la confusión y la presencia de varias personas.
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Confiesa crimen contra el 'Guasón' en redes sociales y se entrega
Horas después, el propio agresor grabó un video en el que se identificó y habló directamente sobre lo ocurrido; pidió disculpas a la familia de “Guasón” y aseguró estar arrepentido.
En su mensaje, afirmó que actuó en defensa propia; también reconoció que su vida cambió a partir de ese momento.
Tras difundir el video, el hombre anunció que se presentaría ante las autoridades; finalmente acudió a la sede policial en la provincia de Chaco, donde quedó detenido.
El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.
El cumpleaños terminó en tragedia; lo que inició como una reunión terminó con la muerte de “Guasón” y una confesión pública que ahora forma parte del proceso.