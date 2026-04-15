¡Va para atrás! Gobierno de Trump anuncia cuándo devolverá impuestos por importaciones; así funcionará

El gobierno de Estados Unidos anunció que lanzará su portal de reembolsos de impuestos a productos importados el 20 de abril de 2026.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que los reembolsos de aranceles, es decir, impuestos a productos importados, tardarán hasta 90 días.

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Esta medida es de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegales los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en febrero pasado.

CBP trabaja en los detalles finales del proceso. El portal en línea, llamado Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE), está listo para la primera fase de reembolsos. CBP lo detalló en un archivo presentado ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT) el martes 14 de abril de 2026.

“Al 14 de abril de 2026, CBP ha completado el desarrollo principal de todos los componentes y funcionalidades para la Fase 1 de CAPE”, escribió Brandon Lord, director ejecutivo de programas comerciales de CBP, en la actualización presentada a la CIT.

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Fase 1 de reembolsos: ¿Qué productos califican para el pago electrónico?

CBP procesará los reembolsos en fases, como indicó en una actualización anterior ordenada por la Corte. La Fase 1 cubre ingresos de productos no liquidados y aquellas dentro del período voluntario de reembolso de 90 días. Incluye importaciones marcadas como “suspendidas”, “extendidas” o “bajo revisión”, además de entradas de almacén y retiros de almacén.

Esta fase excluye entradas ya en etapa de liquidación final, ya que no forman parte de las órdenes originales de reembolso de la Corte. CBP necesita más tiempo para ese tipo de categorías.

De 45 a 90 días: CBP actualiza los plazos para la devolución de aranceles

CBP estima un plazo de entre 60 y 90 días para completar los reembolsos de importaciones elegibles, tras actualizar su sitio web la semana pasada. Originalmente calculaba hasta 45 días.

Hasta el martes 14 de abril, 56 mil 947 importadores o sus representantes se registraron para reembolsos electrónicos de aranceles. El CBP puede emitirlos electrónicamente para el 82% de los ingresos, que representan un monto principal de unos 127 mil millones de dólares.

La Corte Suprema falló el 20 de febrero que los impuestos del gobierno de Trump eran ilegales. Remitió el tema de reembolsos a la CIT, que ordenó a CBP emitirlos mediante liquidación o reembolso sin imponer esos gravámenes.