Terror en supermercado de Nebraska, EU: Mujer ataca a niño y muere abatida por la policía

Lo que debía ser una tarde de compras ordinaria para una familia en la ciudad de Omaha se transformó en una pesadilla que ha conmocionado a Estados Unidos. El caso donde una mujer ataca a un niño en un supermercado de Nebraska ha escalado debido a la brutalidad del acto y al dramático desenlace captado por las cámaras de seguridad, donde el instinto de protección de las autoridades fue la única línea entre la vida y la muerte para un menor de apenas tres años.

🚨 A Nebraska police officer shot and killed a woman who abducted and stabbed a 3-year-old boy inside a Walmart.



Noemi Guzman, 31, was shot after she refused commands and slashed the child in the head with a knife pic.twitter.com/BxZWf7UKEk — Debbie (@debbieliz56) April 15, 2026

El inicio del caos en la sucursal de Walmart

Los hechos se registraron en el establecimiento ubicado en la intersección de la calle 72 y Pine. De acuerdo con los reportes oficiales del Departamento de Policía de Omaha, el incidente comenzó cuando una mujer identificada como Noemi Guzmán, de 31 años, ingresó a la tienda con una actitud errática. Sin levantar sospechas iniciales, la agresora se dirigió al pasillo de artículos para el hogar, donde sustrajo un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

Minutos después, la situación se tornó violenta cuando la mujer interceptó al niño al azar mientras el pequeñito caminaba junto a su cuidadora. Bajo amenaza de muerte y utilizando el arma blanca para someter a sus víctimas, Guzmán obligó a la mujer y al menor a salir hacia el área del estacionamiento, desatando el pánico entre los clientes del supermercado que presenciaban la escena.

La intervención policial y el rescate del pequeño

Las llamadas al 911 no se hicieron esperar. Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con una escena de extrema tensión: Guzmán sostenía al pequeño, identificado como Cyler Hillman como escudo humano mientras gritaba frases incoherentes a los agentes. A pesar de los intentos de los negociadores por lograr que soltara al menor, la agresora perdió el control. En un momento de crisis total, la mujer ataca al niño comenzando a apuñalarlo en repetidas ocasiones en la zona del rostro y el cuello.

Ante el peligro inminente de que el menor fuera degollado, un oficial de policía disparó su arma de cargo para neutralizar la amenaza. La mujer cayó herida de muerte en el asfalto, permitiendo que los equipos de emergencia recuperaran al niño, quien sangraba profusamente debido a las heridas infligidas durante el ataque.

Estado de salud del pequeño

El pequeño Cyler fue trasladado de emergencia al Centro Médico de Nebraska, donde fue sometido a una cirugía reconstructiva de varias horas. Sus padres confirmaron este miércoles 15 de abril que el niño se encuentra estable, aunque presenta heridas profundas en el lado izquierdo de su cara y en una de sus manos, lesiones derivadas del momento en que la mujer ataca al niño sin piedad alguna.

🇺🇸 | El niño de tres años que fue atacado con un cuchillo en el rostro por una mujer, a las afueras de un Walmart en Nebraska, ya salió de cirugía y se encuentra recuperándose junto a su familia.



El pequeño Cyler Hillman aparece ahora a salvo, sentado en el regazo de su padre,… https://t.co/tGG5YMnw2L pic.twitter.com/azV4Dq7TN8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 15, 2026

Mientras la investigación continúa para determinar los motivos exactos de Guzmán, la comunidad de Omaha, Nebraska se ha volcado en apoyo a la familia Hillman, calificando la supervivencia del niño como un auténtico milagro frente a un acto de maldad inexplicable.