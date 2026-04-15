Empleado muere electrocutado al intentar espantar a un mono en la India; así fue el momento

El pasado martes 14 de abril, un empleado de hotel murió electrocutado, luego de que por accidente tocó unos cables de alta tensión en el distrito de Chhatarpur, en el noreste del estado de Madhya Pradesh, en la India.

La víctima fue identificada como Ranu Raikwar, quien apenas llevaba 5 días trabajando en el hotel cuando ocurrió la tragedia, según dieron a conocer medio locales.

Imagenes sensibles: Captan momento en hombre se electrocuta en la India

De acuerdo con primeros reportes, todo ocurrió cuando Ranu Raikwar notó que un mono estaba sobre el techo del hotel, e intentó ahuyentarlo con un tubo de hierro.

En el video se puede observar cómo el joven lo persigue, pero en algún punto, levantó la vara para asustar al animal, entrando en contacto con una línea eléctrica de alto voltaje que pasaba por encima del techo del complejo turístico.

En cuestión de segundos, se produjo una fuerte descarga eléctrica y Ranu se desplomó, perdiendo la vida al momento. El fatal accidente fue captado por las cámaras de seguridad, mismo que se ha viralizado en redes sociales por las fuertes imágenes.

An employee of the Pradeep Raikwar Hotel in Bamitha village, Chhatarpur district, Madhya Pradesh, India, lost his life instantly after being electrocuted by a 33 kV power line while attempting to drive a monkey away from the hotel grounds with an iron pipe. pic.twitter.com/W1J5IqOdfj — T_CAS videos (@tecas2000) April 15, 2026

¿Qué dijo la policía sobre la muerte del empleado del hotel?

Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia de la comisaría de Bamitha acudió rápidamente al lugar, pero desafortunadamente la descarga eléctrica fue letal para Ranu.

Autoridades levantaron el cuerpo para después ser entregado a sus familiares. De igual forma, confirmaron que se abrió una investigación para detectar si la proximidad del cable de alta tensión infringió la normativa y así descartar una posible negligencia del hotel.

Personal del hotel confirmó que existe una línea de 33 mil voltios que pasa directamente por encima del complejo, y aunque se hicieron varios intentos para reubicarla, autoridades ferroviarias se negaron.

¿Por qué es tan peligrosa una descarga eléctrica?

Tocar un cable de 33 kV sin protección puede llegar a ser mortal o causar daños gravísimos. A ese nivel de tensión, la electricidad puede incluso “saltar” por el aire (arco eléctrico) e ingresar al cuerpo aunque no haya contacto directo, especialmente si hay humedad o superficies metálicas cerca, como en el caso del joven de la India.

La descarga puede atravesar el tórax, provocar un paro cardíaco, quemaduras internas y contracciones musculares severas, dejando secuelas permanentes incluso si la persona sobrevive.

