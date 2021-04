Cortan corriente en el metro por hombre que descendió a zona de vías

Personal de Transportación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) realizó un corte de corriente en la zona de Indios Verdes y Deportivo 18 de marzo de la Línea 3 para tratar de asegurar a una persona que descendió a la zona de vías.

Se informó que alrededor de las tres de la tarde la persona saltó por la malla ciclónica hacia el exterior de la interestación referida, por lo cual la persona no pudo ser detenida.

Reglamento del Metro

Cabe recordar que en el reglamento de este sistema de transporte se encuentra prohibido hacer uso de las áreas que no están destinadas al uso de las personas en general, así lo menciona el árticulo 230 fracción lll del reglamento del metro “Se prohíbe a los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros: ll. Invadir cualquier área que no esté destinada al transporte de los usuarios, y en particular, las vías, carriles confinados, o los túneles por donde circulen los vehículos de este tipo de transporte”

El incidente ocasionó retraso en el servicio de la Línea 3.

La circulación de los trenes se restableció alrededor de las 15:30 horas.

Al momento la operación de los trenes es continua en toda la red.