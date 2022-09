Corte debate sobre prisión preventiva oficiosa; tema divide opiniones

El tema de la legalidad de la prisión preventiva oficiosa está a debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la sesión de este lunes, tres ministros se han pronunciado por mantener vigente en México dicha medida cautelar.

El ministro Luis María Aguilar presentó su propuesta de anular en México la prisión preventiva oficiosa, al considerar que es desproporcionada, violenta la presunción de inocencia y los derechos humanos; el proyecto plantea que las fiscalías justifiquen ante el juez por qué un imputado debe permanecer en la cárcel.

Algunos ministros a favor de que prisión preventiva viola derechos

Al iniciar con el análisis del proyecto que propone no aplicar el artículo 19 de la Constitución sobre la prisión preventiva automática, el ministro Juan Luis González Alcántara se pronunció sólo por declarar inconstitucionales las leyes que ampliaron el catálogo de delitos que merecen esta medida.

“La prisión preventiva automática basada únicamente en condiciones genéricas resulta violatoria de los derechos humanos del imputado, viola la presunción de inocencia”, señalo González Alcántara Carrancá.

Ministra advierte que no tiene derecho a inaplicar Constitución

Antes, la ministra Yasmín Esquivel hizo un llamado al tribunal pleno a escuchar la voz de las víctimas y advirtió que el máximo tribunal del país no tiene facultades para no aplicar la Constitución, además de que eliminar la prisión preventiva oficiosa no es la solución a los problemas de inseguridad que enfrenta el país.

“Me pronuncio a favor de preservar la prisión preventiva oficiosa y no estoy de acuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despoje al Estado mexicano de la potestad para determinar bajo qué casos y qué condiciones pueden restringirse los derechos”, planteó Esquivel.

Corte no puede dejar de aplicar Carta Magna: Loretta Ortiz

Posteriormente, la ministra Loretta Ortiz reconoció que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la prisión preventiva debe ser limitada y justificada; sin embargo, puntualizó que la Suprema Corte no puede dejar de aplicar la Carta Magna.

“La inaplicación de una norma constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación es una cuestión sumamente delicada que incluso nos llevaría a cuestionar el principio de división de poderes”, señaló Ortiz Ahlf.

Pérez Dayán contra prisión preventiva oficiosa

Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció por invalidar la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, pero en contra de inaplicar esta medida plasmada en la Constitución, como propuso su colega Luis María Aguilar.

“No me corresponde entonces asumir una tarea que no se me encomendó, no soy quién para desprender hojas de la Constitución”, explicó.

Será este martes cuando el máximo tribunal del país continúe con el debate del proyecto de Aguilar Morales sobre la anulación de la prisión preventiva oficiosa en México.