Corte inicia revisión a Ley de Extinción de Dominio

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó este lunes el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley Nacional de Extinción de Dominio la cual, a decir del organismo autónomo, viola diversos derechos.

Al revisar el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, los integrantes del pleno del máximo tribunal del país expusieron que la discusión debe realizarse a partir del artículo 22 de la Constitución, el cual advirtieron, contiene varias fallas en su diseño legislativo.

“Quiero ser muy claro que, si se llega a una declaratoria de invalidez, y esto genera determinados efectos perniciosos o afecta determinados procesos, no es responsabilidad de este tribunal constitucional, que lo único que estamos haciendo es constatar si la ley nacional es acorde o no con al texto del artículo 22 constitucional, a mi me parece que no lo es”, señaló el ministro presidente Arturo Zaldívar.

La Corte invalidó la fracción V del artículo 1 de la legislación debido a que era impreciso sobre la aplicación de la extinción de dominio en aquellos delitos de orden común.

También consideró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley que establecía una reserva de información absoluta sobre el trámite que se hace ante el Ministerio Público para aplicar una extinción de dominio. El debate continuará este martes.

