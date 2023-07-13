Nicaragua pierde demanda ante Colombia por la frontera marítima

Nicaragua perdió una demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con la que buscaba expandir su plataforma continental y sus derechos económicos en aguas profundas que pasan la frontera marítima establecida con Colombia.

Nicaragua buscaba extenderse 150 millas náuticas dentro del territorio marítimo de Colombia, una disputa que lleva años entre las dos naciones por las aguas ricas en pesca e hidrocarburos en el Mar Caribe, aunque los dos países no comparten una frontera terrestre.

La Corte Internacional de Justicia, es el tribunal de las Naciones Unidas encargado de resolver disputas entre naciones, por lo que intervino en el conflicto entre Nicaragua y Colombia.

🔴 #Atención | Corte Internacional de Justicia de La Haya desestima la demanda de Nicaragua sobre la delimitación de la plataforma continental más allá de 200 millas marinas.



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"Independientemente de las consideraciones científicas y técnicas, Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de la costa continental de Colombia", dijo la presidenta del tribunal, la juez Joan Donoghue, al leer la decisión.

¿Qué pasa entre Colombia y Nicaragua?

La disputa entre ambos países se centra en la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se encuentran dentro de la frontera de Colombia, pero que Nicaragua lleva años reclamando.

En 2007, la Corte Internacional declaró que la soberanía de las islas le pertenecían a Colombia, sin embargo no se definió cuál era la frontera marítima entre ambos países.

En 2012, La Haya otorgó a Nicaragua 80 mil km en el mar Caribe, con lo que Colombia estuvo en desacuerdo. Desde entonces, Colombia y Nicaragua han peleado por la frontera marítima.

Colombia celebra fallo a su favor por parte de la Corte Internacional

Colombia calificó la decisión del tribunal como una victoria y dijo que espera cerrar la disputa limítrofe con el país centroamericano.

"Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago", dijo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.

Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 13, 2023

Nicaragua promete acatar el fallo de La Haya

Por su parte, Nicaragua reconoció la sentencia, aseguró que es de obligatorio cumplimiento y no afecta sus derechos a su plataforma continental más allá de las 200 millas en otras zonas del Caribe.

El gobierno de Managua dijo en un comunicado que "reafirma su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados" y reconoció la sentencia "como firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento".Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son inapelables.

Nicaragua confió en que Colombia reconozca el valor y eficacia de todas las sentencias de la corte, en particular la del 2012.

Con información de Reuters