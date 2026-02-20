Revés histórico para Trump: La Suprema Corte de EU anula sus aranceles mundiales

En lo que representa el golpe más contundente a la agenda económica de la Casa Blanca, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este viernes 20 de febrero de 2026 que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer aranceles generalizados de manera unilateral en todo el mundo.

Esta sentencia marca un punto de inflexión para la segunda administración Trump, que hasta ahora había navegado con éxito en el tribunal en temas de inmigración y recortes al gasto público; sin embargo, en materia comercial, los magistrados determinaron que la autoridad del Ejecutivo tiene límites constitucionales infranqueables.

Anulan aranceles de Trump: Un fallo de 6 contra 3

Según informó CNN, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue el encargado de redactar la opinión mayoritaria, logrando un consenso de seis votos frente a tres para declarar que los aranceles estaban fuera del marco legal. Los puntos clave del fallo incluyen:



Para ejercer tal poder, el mandatario debe identificar una autorización clara y explícita por parte del Congreso de los Estados Unidos. Facultades de emergencia: La Corte determinó que la facultad de emergencia en la que Trump intentó basar su estrategia económica es "insuficiente" para justificar medidas de tal magnitud.

La mayor derrota para la agenda de la Casa Blanca

Este fallo es considerado la derrota más significativa para el gobierno actual. A diferencia de fallos previos de emergencia donde la Corte conservadora se pronunció a favor del presidente, como en el despido de líderes de agencias independientes, esta vez el tribunal puso un freno a la política exterior y comercial de Trump.

Con esta decisión, la agenda económica del presidente sufre un retroceso estructural, obligando a la Casa Blanca a buscar consensos legislativos si desea mantener su política de gravámenes internacionales.

