¿A dónde fueron a parar los millones invertidos en la pandemia por Covid-19?

Han pasado 11 meses desde que México declaró el fin de la emergencia por Covid-19, pero las dudas de lo que se vivió durante la pandemia siguen sin respuesta:



¿En qué gastó la Secretaría de Salud?

¿Cómo fue la compra de vacunas?

¿Cuántos muertos hubo?

Una de las principales críticas se refiere a la falta de transparencia en el gasto público. Si bien se conoce el monto total gastado en salud durante el periodo 2020-2023, no se ha hecho público un programa presupuestario específico para las compras relacionadas con la pandemia, tal como lo recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El peligro de la desinformación de la pandemia Covid-19 en México

La falta de información precisa impide conocer con precisión cuánto se gastó en rubros como medicamentos, insumos y personal médico extra para atender la contingencia.

De acuerdo con Judith Méndez, especialista en salud y finanzas públicas, esta situación es crítica, ya que dificulta la planeación y el manejo de recursos para futuras pandemias: “Lo que invierte el gobierno es de todos y necesitamos saber en qué se ejecutó y si esto coincidía con las prioridades que nosotros como ciudadanos teníamos”.

Más allá de los gastos, la falta de transparencia también afectó a los mexicanos y la manera de enfrentar eficazmente el virus: “Al no tener pruebas, ellos no tuvieron el escenario, era como navegar a ciegas, no sabías cuántos enfermos había y cuántos y a quienes podían contagiar”, añadió el infectólogo Francisco Moreno.

Cifras oficiales de muertes por Covid-19 no coinciden

Las cifras oficiales de muertes por Covid-19 no han coincidido con las reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Incluso la campaña de vacunación estuvo marcada por la opacidad. Si bien se conoce la marca y la cantidad de vacunas que llegaron al país, la información sobre la compra de las dosis a los diferentes laboratorios se clasificó como un asunto de seguridad nacional, y no será hasta el año 2025 que se podrá conocer con detalle.