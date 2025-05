¡El precio de la “transformación”! Millones de mexicanos abandonados tras creación del Instituto de Salud para el Bienestar

Entre miedo e incertidumbre, es cómo viven más de 17 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud tras la eliminación del seguro popular en el 2020, esto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual ha dejado mucho que desear.

Un claro ejemplo es el caso de Elisa Lorena Estrada, una joven de 29 años que fue diagnosticada con cáncer de mama metastásico al sistema nervioso central, el cual atendió en el Seguro Popular.

“Jamás me faltó ningún medicamento, inclusive me daban de más (...) Tenía consultas con psicología”, compartió Elisa.

”La gente no se puede morir por ser pobre”: Más de 17 millones de mexicanos perdieron acceso a la salud

Un estudio realizado por la especialista Felicia Knaul y Julio Frenk, ex secretario de salud, indica que tras la eliminación de Seguro Popular, y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar o INSABI, más de 17.3 millones de mexicanos perdieron el acceso a la salud.

“Esa es una cuestión de justicia social, la gente no se puede morir por pobre; no es justo”, explicó José Ángel Córdova, ex secretario de Salud.

Recordemos que el Seguro Popular fue eliminado en el año 2020 por orden de Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, quien aseguraba que era evidente que no había funcionado, por lo que sería sustituido.

¡Basta de mentiras! El Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como INSABI, se creó para brindar una “mejor atención” a las y los mexicanos; sin embargo, el sector salud en México ha dejado mucho que desear en los últimos años debido a la falta de suministro y personal médico en distintos hospitales del país.

Historias como las de Elisa, nos muestran la lucha del México real, uno muy distinto al que se pregona cada 15 días en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Shenibaum, donde llenan a los mexicanos de promesas vacías y palabras al aire.