Universidad del Bienestar encubre agresores: Denuncian violación en Querétaro, ¿qué ha pasado?

Una estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en Ezequiel Montes, Querétaro, ha denunciado públicamente un caso de violación por parte de un compañero, revelando además la presunta negligencia y encubrimiento por parte de las autoridades universitarias y fiscales.

Este caso, registrado en la carpeta de investigación 15849/2024, expone un preocupante patrón de acoso y abuso dentro del plantel, que hasta ahora no ha recibido respuesta oficial. La víctima, identificada como “Laura”, narra su experiencia y la falta de apoyo institucional, mientras el presunto agresor continúa asistiendo a clases sin consecuencias graves.

Denuncia violación en Universidad del Bienestar Querétaro

En el municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, se encuentra una sede de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, donde una estudiante, a quien llamaremos “Laura” para proteger su identidad, sufrió un abuso sexual por parte de un compañero. Según su testimonio, “un compañero de la Universidad abusó sexualmente de mí y cuando se lo comunico a los profesores, yo no quería ir a denunciar y ellos me convencen de ir a denunciar y cuando Fiscalía les pide pruebas de cómo están manejando el caso se lavan las manos diciendo que ellos no sabían”.

El caso está formalmente registrado en la Fiscalía General del Estado de Querétaro bajo la carpeta de investigación número 15849/2024, por el delito de violación equiparada contra Gustavo “N”. Laura también denuncia que el agresor tiene antecedentes de acoso sexual y un intento de violación contra otra compañera, quien solo recibió una suspensión de una semana tras denunciarlo ante la universidad.

Falta de poyo de la Universidad del Bienestar; las secuelas del caso

El abuso ocurrió fuera de las instalaciones universitarias, cuando Laura acudió a la casa del presunto responsable para pedirle prestada una computadora para un trabajo escolar. “La situación se dio porque yo tomo Clonazepan para la ansiedad, ese día lo tomé y me desperté cuando él estaba abusando sexualmente de mí”, relata la víctima.

Tras el abuso, Laura presentó pruebas físicas, incluyendo fotografías de moretones en distintas partes de su cuerpo; sin embargo, cuando solicitó apoyo a las autoridades universitarias, recibió una respuesta insensible: “cuando yo decido hablar por primera vez a la universidad del abuso sexual me dijeron que si quería decir nombre y yo dije que no. Me dicen que entonces tengo que hacer una carta donde deslindo a la Universidad”.

En dicha carta, fechada el 20 de marzo de 2024, Laura detalla las secuelas psicológicas que ha sufrido, agravadas por el hecho de que el presunto agresor sigue asistiendo a clases sin enfrentar consecuencias graves.

¡No es nuevo! Universidad del Bienestar encubre agresores

Este caso no es aislado. Fuentes anónimas han señalado un esquema recurrente de acoso, abuso y corrupción dentro del plantel, que la directora del sistema educativo, Raquel Sosa, no ha atendido ni detenido. A pesar de los múltiples señalamientos, la Secretaría de Educación Pública no ha emitido postura oficial al respecto.

La denuncia de Laura pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar los protocolos de atención a víctimas y la transparencia en la gestión de casos de violencia sexual en las instituciones educativas de Querétaro.