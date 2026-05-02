CPKC presenta demanda arbitral contra México por presunto trato discriminatorio a sus inversiones

La ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) presentó una solicitud de demanda arbitral contra México en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, al acusar un presunto trato discriminatorio hacia sus inversiones y una disputa con autoridades administrativas.

¿Qué está pasando con CPKC en México?

En medio de una disputa con autoridades administrativas federales, la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) presentó una solicitud de arbitraje internacional contra México, con el fin de preservar todos sus derechos.

La compañía indicó que este proceso no afecta sus operaciones en el país ni sus perspectivas financieras. Además, CPKC aseguró que mantendrá su respeto a los procesos regulatorios y judiciales mexicanos, y reiteró su compromiso con sus actividades, su personal y las comunidades a las que presta servicio en el territorio nacional.

CPKC precisó que la solicitud de arbitraje contra México es en relación con una disputa en curso que involucra a las autoridades tributarias de México, el SAT.

Esta solicitud considera preservar todos los derechos de CPKC. Las operaciones de CPKC en México y su perspectiva financiera no se ven afectadas por esta presentación.

¿Qué es una demanda arbitral?

Una demanda arbitral es un mecanismo legal utilizado para resolver conflictos sin acudir a los tribunales tradicionales. En este proceso, las partes involucradas como empresas o gobiernos, someten su disputa a uno o varios árbitros independientes, quienes analizan el caso y emiten una decisión final obligatoria, conocida como laudo arbitral.

Este tipo de procedimiento es común en controversias internacionales, ya que ofrece una vía más ágil y especializada para dirimir diferencias, especialmente en temas comerciales o de inversión.

A diferencia de un juicio ordinario, el arbitraje suele desarrollarse bajo reglas previamente acordadas por las partes y en un entorno neutral.

Organismos como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico coinciden en que el arbitraje es un método alternativo de solución de controversias en el que un tercero imparcial resuelve el conflicto con una decisión vinculante para ambas partes.