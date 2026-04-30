¿Se debilita el peso? El precio del dólar hoy 30 de abril en Banco Azteca

El dólar estadounidense muestra señales de fatiga este jueves 30 de abril, perdiendo las grandes ganancias que había acumulado frente a divisas como el yen japonés. Aunque la economía de Estados Unidos repuntó en el primer trimestre gracias al gasto público, el mercado teme que este crecimiento sea temporal.

El constante aumento en los precios de la gasolina está golpeando directamente el presupuesto de los hogares norteamericanos, lo que genera dudas sobre la estabilidad del consumo a largo plazo. En este escenario, el dólar se ajusta mientras los inversionistas asimilan que la fortaleza económica podría enfriarse más rápido de lo previsto.

Precio del dólar hoy 30 de abril de 2026 en Banco Azteca

A pesar del ajuste en los mercados internacionales, así se encuentran los niveles de compra y venta en ventanilla para este cierre de mes:



Compra: 16.10 pesos

pesos Venta: 18.19 pesos

El tipo de cambio interbancario de referencia se ubica en los 17.98 pesos, manteniendo al peso mexicano en una zona de vigilancia ante los movimientos bruscos del sector energético global.

Precio del dólar canadiense hoy 30 de abril

El valor del dólar canadiense en Banco Azteca amanece con los siguientes precios para este último día de abril:



Compra: 10.60 pesos

pesos Venta: 13.84 pesos

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy jueves 30 de abril?

El Bitcoin ha reaccionado a la volatilidad del dólar con ligeros movimientos al alza, buscando estabilizarse sobre un nuevo soporte. La criptomoneda cotiza hoy en 76,436.48 dólares. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,342,500.35 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 30 de abril?

Los precios mundiales del petróleo vivieron una montaña rusa este jueves, alcanzando un máximo de cuatro años de más de 126 dólares por barril debido al temor de que la guerra entre Estados Unidos e Irán provoque una interrupción prolongada del suministro. Sin embargo, tras tocar esos picos, los precios retrocedieron.

Los futuros del crudo Brent alcanzaron un máximo de 126.41 dólares, su nivel más alto desde marzo de 2022, antes de bajar a los 113.89 dólares. Por su parte, el crudo estadounidense WTI llegó a los 110.93 dólares para luego estabilizarse cerca de los 104.60 dólares.

El precio del barril se cotiza así:

