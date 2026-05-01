EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 1 de mayo

¿Vas a salir por el puente que inicia hoy 1 de mayo? Con motivo del Día del Trabajo, los ciudadanos aprovechan para descansar y viajar, pero toma en cuenta la situación de las carreteras en el país.

A través de Azteca Noticias te informamos, minuto a minuto, si hay bloqueos o cierres por accidentes, en las autopistas de los estados.