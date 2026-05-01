EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 1 de mayo
¿Quieres aprovechar el puente por el Día del Trabajo? Revisa aquí si las carreteras tienen bloqueos o cierres por obras, para que llegues bien a tu destino hoy 1 de mayo.
¿Vas a salir por el puente que inicia hoy 1 de mayo? Con motivo del Día del Trabajo, los ciudadanos aprovechan para descansar y viajar, pero toma en cuenta la situación de las carreteras en el país.
A través de Azteca Noticias te informamos, minuto a minuto, si hay bloqueos o cierres por accidentes, en las autopistas de los estados.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy
Cuidado al circular por la autopista Cardel-Poza Rica
La Guardia Nacional Carreteras informó que hay un cierre parcial la autopista Cardel-Poza Rica, al cerca del kilómetro 049+800, debido a que se accidentó un camión que transportaba mercancía.
Caja de tráiler se parte en puente hacia la Texcoco-Lechería
En el Estado de México (Edomex) ocurrió otro accidente que afecta la circulación, se trató de la caja de un tráiler que se partió cuando circulaba sobre el puente que comunica la carretera Texcoco-Lechería, con el poblado de Tepexpan, en el municipio de Acolman.
La pesada unidad llevaba 22 toneladas de sandía, por lo que servicios de emergencia acudieron para acomodar la carga en otro vehículo, pero el puente fue cerrado mientras concluyen los trabajos.
Vacacionistas ya abarrotan la autopista hacia Acapulco
Cuando hay puente, las carreteras cerca de CDMX se llenan de capitalinos que quieren aprovechar los días libres para descansar lejos del caos que caracteriza a la urbe.
Por ese motivo, hoy 1 de mayo hay carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, con dirección al puerto guerrerense, entre los kilómetros 93 al 99.
Cierre parcial en la autopista México-Querétaro
Hay carga vehicular en la autopista México-Querétaro, ya que ocurrió un choque por alcance múltiple entre tracto camiones, a la altura del kilómetro 140, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).
Buenos días, continua reducción de carriles por atención del accidente, en la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones.— CAPUFE (@CAPUFE) May 1, 2026
Cierran una carretera en Guanajuato por volcadura
Un tráiler volcó en la carretera Querétaro-Leon, a la altura del municipio Apaseo El Alto, lo que mantiene un cierre total para la circulación de los automovilistas. Las autoridades ya trabajan en este accidente para reabrir el paso en esta vialidad localizada en Guanajuato.
#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre total de circulación con direccion a celaya por #AccidenteVial cerca del km 047+100 , de la carretera Queretaro-Leon, a la altura del Mpio. Apaseo El Alto, Gto. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/KChzsS1vxh— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 1, 2026
Se registra accidente en la carretera Tula-Ciudad Victoria
En el estado de Tamaulipas, hay un cierre parcial en la carretera Tula-Ciudad Victoria, a la altura del municipio de Ciudad Victoria, por un accidente.
De acuerdo con Guardia Nacional Carreteras, la volcadura de un camión ocurrió a la altura del kilómetro 166+300, por lo que es importante circular con precaución en esa zona.