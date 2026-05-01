¿Sales de puente? Este es el precio de la gasolina en Veracruz, CDMX y Edomex hoy 1 de mayo

Arrancamos este viernes 1 de mayo de 2026, una fecha clave por la conmemoración del Día del Trabajo. Aunque hoy es un día de descanso obligatorio para muchos, la movilidad en las principales ciudades y tramos carreteros no se detiene, y con ello, la necesidad de encontrar estaciones de servicio que no abusen de tu bolsillo en este día festivo.

Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te presentamos el reporte en tiempo real del precio de la gasolina en México hoy, viernes 1 de mayo de 2026.

Precio promedio de la gasolina en México hoy 1 de mayo

Así inicia el mercado de combustibles este primer día del mes:



Gasolina Regular (Magna): $23.67 pesos por litro.

$23.67 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.32 pesos por litro.

$28.32 pesos por litro. Diésel: $28.16 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy

Pese al feriado, la actividad en la capital se concentra en las salidas hacia los estados vecinos:



Gasolina Regular (Magna): $23.80 pesos por litro.

$23.80 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.45 pesos por litro.

$28.45 pesos por litro. Diésel: $27.90 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Edomex hoy

El Estado de México se mantiene como la parada obligatoria para quienes buscan ahorrar antes de tomar carretera:



Gasolina Regular (Magna): $23.66 pesos por litro.

$23.66 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.85 pesos por litro.

$27.85 pesos por litro. Diésel: $27.72 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Veracruz hoy 1 de mayo

Al ser un destino turístico clave en este puente del Día del Trabajo, Veracruz gana prioridad en las búsquedas:



Gasolina Regular (Magna): $23.68 pesos por litro.

$23.68 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.15 pesos por litro.

$27.15 pesos por litro. Diésel: $27.74 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 1 de mayo

En el occidente del país, el costo de los combustibles sigue siendo un reto para los trabajadores y turistas:



Gasolina Regular (Magna): $23.99 pesos por litro.

$23.99 pesos por litro. Gasolina Premium: $29.14 pesos por litro.

$29.14 pesos por litro. Diésel: $28.40 pesos por litro.

¿Dónde encontrar los mejores precios este puente del 1 de mayo?

Este viernes, el estado de Veracruz ofrece uno de los promedios más bajos del país, ideal para los viajeros que se dirigen a la costa. En la CDMX, aunque las gasolineras suelen estar más despejadas por ser festivo, las estaciones en la zona de Iztapalapa y Venustiano Carranza siguen reportando la Magna por debajo de los $23.00.

Por otro lado, mantén precaución en Jalisco, donde la Premium ya se cotiza en $29.14 en varias zonas de Guadalajara. ¡Compara antes de llenar el tanque!

Hoy No Circula para este viernes 1 de mayo

¡Que el día festivo no te confunda! El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la CDMX y el Edomex (salvo que las autoridades ambientales anuncien lo contrario por contingencia):

