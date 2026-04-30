Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este jueves 30 de abril?

Este jueves 30 de abril de 2026 coincide con una jornada de intensa movilidad en el país. El festejo del Día del Niño, sumado al inicio del puente vacacional por el 1 de mayo, genera un incremento notable en la carga vehicular de las principales autopistas y carreteras de México.

Las autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional mantienen operativos de vigilancia para gestionar el flujo de vacacionistas que comienzan a salir hacia destinos turísticos y estados colindantes.

A través de esta cobertura en vivo, actualizamos el estatus de las vías más transitadas como la México-Puebla, la México-Querétaro, la Autopista del Sol, etcétera; ya sea por tráfico, accidentes, bloqueos o cualquier afectación.

