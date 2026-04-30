Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este jueves 30 de abril?
Carreteras EN VIVO hoy: Reportan afluencia vehicular en principales salidas de la CDMX; consulta el estatus de autopistas y el tráfico por el puente vacacional en México.
Este jueves 30 de abril de 2026 coincide con una jornada de intensa movilidad en el país. El festejo del Día del Niño, sumado al inicio del puente vacacional por el 1 de mayo, genera un incremento notable en la carga vehicular de las principales autopistas y carreteras de México.
Las autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional mantienen operativos de vigilancia para gestionar el flujo de vacacionistas que comienzan a salir hacia destinos turísticos y estados colindantes.
A través de esta cobertura en vivo, actualizamos el estatus de las vías más transitadas como la México-Puebla, la México-Querétaro, la Autopista del Sol, etcétera; ya sea por tráfico, accidentes, bloqueos o cualquier afectación.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy jueves 30 de abril: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Bloqueos en carreteras de Cárdenas, Tabasco
Toma previsiones: Hay bloqueos por la crisis de derrame de hidrocarburos en Cárdenas, ya que ha colapsado la economía local debido a la caída de la producción y al rechazo comercial de productos presuntamente contaminados.
Los bloqueos se concentran principalmente en vías que conectan con la zona costera y campos petroleros estratégicos:
- Carretera Villa Benito Juárez – Sánchez Magallanes: Es el eje principal donde se suelen instalar los cercos, específicamente en los tramos que comunican a las comunidades de Ojoshal y Pailebot.
- Accesos a instalaciones de Pemex: Se reportan cierres en al menos tres tramos vecinales que sirven de entrada a pozos y baterías de la empresa petrolera y sus compañías contratistas en la región.
- Carretera Federal 180 (Costera del Golfo): Aunque el paso para vehículos particulares y ciudadanos es libre, la presencia de manifestantes en las inmediaciones de los accesos a Cárdenas genera tráfico lento y vigilancia en las rutas que conectan con Veracruz y el resto de Tabasco.
Pescadores de Cárdenas bloquean accesos a Pemex por contaminación y abandono— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 30, 2026
Pescadores de las comunidades de Ojoshal y Paylebot iniciaron bloqueos en tres tramos carreteros de Tabasco tras el desplome de su producción por derrames de hidrocarburos.
Los manifestantes impiden… pic.twitter.com/u3oivhkzNy
Afectaciones en la México-Querétaro
Se confirma el cierre parcial de la circulación a la altura del kilómetro 191 de la autopista México-Querétaro, con dirección a Querétaro.
Continúa reducción de carriles por atención de un accidente. Toma precauciones.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 191, dirección Querétaro. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) April 30, 2026