¿Bajó el dólar hoy? Así amanece el precio en Banco Azteca este viernes 1 de mayo

El dólar estadounidense registra una caída este viernes tras un movimiento inesperado en los mercados asiáticos. El yen japonés saltó repentinamente frente al billete verde luego de que se confirmara una intervención de las autoridades de Tokio para apuntalar su moneda.

Como resultado, el dólar cayó un 0.66% a nivel global, tocando mínimos de 155.60 unidades. Este retroceso internacional le da un respiro a las divisas emergentes como el peso mexicano, que inicia el mes de mayo con una ligera ventaja ante el debilitamiento de la moneda norteamericana.

Precio del dólar hoy 1 de mayo de 2026 en Banco Azteca

Si necesitas realizar operaciones en este inicio de mes, así se encuentran los niveles de compra y venta en ventanilla:



Compra: 16.10 pesos

pesos Venta: 18.19 pesos

El tipo de cambio interbancario de referencia se sitúa en los 17.58 pesos, reflejando el impacto positivo de la caída global del dólar en el mercado local.

Precio del dólar canadiense hoy 1 de mayo

El valor del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta ajustes este viernes, cotizando de la siguiente manera:



Compra: 10.65 pesos

pesos Venta: 13.89 pesos

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 1 de mayo?

El Bitcoin aprovecha el retroceso del dólar para recuperar terreno tras la volatilidad de fin de mes. La criptomoneda cotiza hoy en 78,343.58 dólares. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,374,769.32 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 1 de mayo?

Los precios del crudo cayeron este viernes tras informarse que Irán envió una nueva propuesta para las negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el mercado se mantiene en alerta, ya que Teherán continúa bloqueando el Estrecho de Ormuz y la Marina estadounidense mantiene el bloqueo a las exportaciones iraníes. Pese a la caída de hoy, el petróleo cierra una semana de fuertes ganancias, habiendo alcanzado ayer los 126.41 dólares, su nivel más alto desde marzo de 2022.

El precio del barril se cotiza así:



Petróleo Brent: 110.14 dólares (Ganancia semanal del 4.2%).

(Ganancia semanal del 4.2%). Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 103.24 dólares (Ganancia semanal del 9.2%).

Cabe destacar que hoy no se publica precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) debido a la falta de cotizaciones por el feriado del Día del Trabajo en Asia.