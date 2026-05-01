¿Cuál es el precio del dólar? Jornada mixta para la Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street hoy 1 de mayo

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este 1 de mayo en terreno mixto, en línea con el comportamiento de Wall Street, donde los principales índices reflejaron cautela entre inversionistas.

La jornada estuvo marcada por la volatilidad y la falta de un rumbo claro, en medio de señales económicas contrastantes y la atención puesta en factores globales que siguen generando incertidumbre en los mercados.

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 1 de mayo

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este 1 de mayo con un desempeño positivo, luego de que su principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicara en 67,858.09 puntos, lo que representó un avance de 1.13%, equivalente a 761.03 unidades.

El mercado mostró un tono optimista hacia el final de la sesión, acompañado de un volumen de operación de 163,003,903 títulos, en una jornada que, pese a la cautela global, logró inclinarse hacia las ganancias.

¿Cómo cirra la jornada el Wall Street?

De acuerdo con Reuters, el Wall Street cerró la jornada con resultados mixtos pero con sesgo positivo, ya que el S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzaron y alcanzaron nuevos máximos, impulsados por sólidos resultados corporativos, especialmente en el sector tecnológico y una baja en los precios del petróleo.

En contraste, el Dow Jones Industrial Average cerró ligeramente a la baja, reflejando una jornada con señales encontradas entre sectores.



El S&P 500 cerró en 7,230.12 puntos, con una ganancia de +0.29%

El Nasdaq Composite terminó en 25,114.44 unidades, subiendo +0.89%

El Dow Jones Industrial Average finalizó en 49,499.27 puntos, con una caída de -0.31%

Precio del dólar hoy 1 de mayo de 2026

Si tienes pensado realizar operaciones en este arranque de mes, toma en cuenta que el tipo de cambio en ventanilla presenta variaciones entre los precios de compra y venta, por lo que es importante revisar los niveles actualizados antes de cambiar dinero o hacer transacciones.



Compra: 16.10 pesos

pesos Venta: 18.19 pesos

El tipo de cambio interbancario de referencia se sitúa en los 17.58 pesos, reflejando el impacto positivo de la caída global del dólar en el mercado local.

El valor del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta ajustes este viernes, cotizando de la siguiente manera:



Compra: 10.65 pesos

pesos Venta: 13.89 pesos

Precio del barril de petróleo hoy 1 de mayo

Los precios del crudo cayeron este viernes tras informarse que Irán envió una nueva propuesta para las negociaciones con Estados Unidos.

Pese a la caída de hoy, el petróleo cierra una semana de fuertes ganancias, habiendo alcanzado ayer los 126.41 dólares, su nivel más alto desde marzo de 2022. El precio del barril se cotiza así:

