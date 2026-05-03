¿Golpe al bolsillo o respiro dominical? Así despierta el precio de la gasolina hoy

¿Buscas dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se encuentra el precio más bajo del combustible este domingo 3 de mayo de 2026, además de los costos promedio en distintas ciudades del país.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este domingo 3 de mayo de 2026, el precio promedio nacional de los combustibles es el siguiente:

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro

: 23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 28.34 pesos por litro

: 28.34 pesos por litro Diésel: 28.12 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 3 de mayo de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 3 de mayo de 2026

Te compartimos el precio del litro de gasolina en la Ciudad de México este domingo:

Gasolina Regular : 23.79 pesos por litro

: 23.79 pesos por litro Gasolina Premium : 28.47 pesos por litro

: 28.47 pesos por litro Diésel: 27.84 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 3 de mayo de 2026

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 27.87 pesos por litro

: 27.87 pesos por litro Diésel: 27.66 pesos por litro

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Precio de gasolina en Guadalajara hoy 3 de mayo de 2026

Gasolina Regular : 23.99 pesos por litro

: 23.99 pesos por litro Gasolina Premium : 29.15 pesos por litro

: 29.15 pesos por litro Diésel: 28.38 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 3 de mayo de 2026 en Monterrey

Gasolina Regular : 24.00 pesos por litro

: 24.00 pesos por litro Gasolina Premium : 29.46 pesos por litro

: 29.46 pesos por litro Diésel: 28.00 pesos por litro

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 3 de mayo de 2026

Gasolina Regular : 23.45 pesos por litro

: 23.45 pesos por litro Gasolina Premium : 27.12 pesos por litro

: 27.12 pesos por litro Diésel: 27.40 pesos por litro

Precio de gasolina en Zacatecas hoy 3 de mayo de 2026

Gasolina Regular: 23.94 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.64 pesos por litro

Diésel: 28.08 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el costo promedio del combustible en Estados Unidos para este domingo 3 de mayo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.44 dólares (77.51 pesos)

por galón: 4.44 dólares (77.51 pesos) Gasolina Premium por galón: 5.30 dólares (92.53 pesos)

por galón: 5.30 dólares (92.53 pesos) Diésel por galón: 5.64 dólares (98.46 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este domingo 3 de mayo de 2026 corresponde a lo reportado por los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones con menor costo del combustible destaca Tlaxcala, donde la gasolina Regular se vende en 23.45 pesos por litro.

En contraste, Monterrey, Nuevo León, aparece entre las ciudades con el precio más elevado, al registrar 24.00 pesos por litro en gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium está en el octanaje, es decir, la capacidad del combustible para resistir la detonación dentro del motor.

La Magna cuenta con 87 octanos y suele recomendarse para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que es ideal para motores turbo, súper cargados o con sistemas de inyección directa.

Para saber cuál combustible necesita tu vehículo, revisa el manual del usuario, la tapa del tanque o la etiqueta colocada en la puerta del conductor.