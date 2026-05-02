¡En pleno puente! Así quedó el precio de la gasolina hoy 2 de mayo 2026

Este sábado 2 de mayo de 2026, mientras el país disfruta del fin de semana largo, la movilidad en las principales metrópolis y autopistas nacionales se mantiene a tope. Si vas a salir a carretera o simplemente necesitas moverte por la ciudad, es vital localizar las estaciones de servicio que ofrecen los costos más competitivos para proteger tu presupuesto. Aquí te dejamos el precio de la gasolina.

No permitas que los precios elevados frenen tus planes; consulta aquí nuestra actualización en tiempo real y descubre dónde cargar combustible al mejor precio en México durante este feriado.

Precio promedio de la gasolina en México hoy 2 de mayo

Así inicia el mercado de combustibles este primer día del mes:

Gasolina Regular (Magna): $23.68 pesos por litro.

$23.68 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.33 pesos por litro.

$28.33 pesos por litro. Diésel: $28.15 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy

Pese al feriado, la actividad en la capital se concentra en las salidas hacia los estados vecinos:

Gasolina Regular (Magna): $23.80 pesos por litro.

$23.80 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.46 pesos por litro.

$28.46 pesos por litro. Diésel: $27.89 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Edomex hoy

El Estado de México se mantiene como la parada obligatoria para quienes buscan ahorrar antes de tomar carretera:

Gasolina Regular (Magna): $23.66 pesos por litro.

$23.66 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.85 pesos por litro.

$27.85 pesos por litro. Diésel: $27.72 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Veracruz hoy 2 de mayo

Al ser un destino turístico clave en este puente del Día del Trabajo, Veracruz gana prioridad en las búsquedas:

Gasolina Regular (Magna): $23.68 pesos por litro.

$23.68 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.1 pesos por litro.

$27.1 pesos por litro. Diésel: $27.74 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 2 de mayo

En el occidente del país, el costo de los combustibles sigue siendo un reto para los trabajadores y turistas:

Gasolina Regular (Magna): $23.90 pesos por litro.

$23.90 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.70 pesos por litro.

$28.70 pesos por litro. Diésel: $27.99 pesos por litro.

¿Dónde encontrar los mejores precios este puente del 2 de mayo?

Este viernes, el estado de Veracruz ofrece uno de los promedios más bajos del país, ideal para los viajeros que se dirigen a la costa.

Por otro lado, mantén precaución en Jalisco, donde la Premium ya se cotiza en $28.70 en varias zonas de Guadalajara. ¡Compara antes de llenar el tanque!

Hoy No Circula para este sábado 2 de mayo

El programa sabatino no es igual todos los fines de semana. Se divide dependiendo del número de sábado dentro del mes: