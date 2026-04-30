¡Dólar en México no para de subir! Cierre del tipo de cambio, Bolsa de Valores Mexicana y otros mercados este jueves

El precio del dólar estadounidense continúa arriba de los 18 pesos tras varias semanas de volatilidad. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 30 de abril 2026.

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 30 de abril de 2026, en $16.20 pesos la compra y en $18.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Por otro lado, el dólar canadiense se ubica en $10.65 pesos la compra y en $13.89 pesos la venta.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves

Después de tres días con números rojos, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se recuperó y el índice líder S&P/BMV IPC, avanzó 1.13% a 67,858.09 unidades.

Cierre de Wall Street hoy 30 de abril 2026

Por otra parte, Wall Street sigue con números positivos, el Dow Jones subió hasta 49.652 puntos; el selectivo S&P 500 ganó un 1,02 %, hasta 7.209 enteros, y el Nasdaq aumentó un 0,89 %, hasta 24.892 unidades.

Cierre del Bitcoin HOY 30 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 30 de abril 2026, en 76 mil 516 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 1.00% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con una pérdida importante en su valor por tercer día consecutivo.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 335 mil 701 pesos por unidad.

Precio del petróleo supera los cien dólares este jueves

El precio del petróleo alcanzó máximos de cuatro años, superando los 126 dólares el barril debido al temor de que la guerra entre Estados Unidos e Irán provoque una interrupción prolongada del suministro. Sin embargo, tras tocar esos picos, los precios retrocedieron.

