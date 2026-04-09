Abren registro para Credencial Universal de Salud en Edomex: Calendario por orden alfabético y ubicaciones exactas

El registro para la Credencial Universal de Salud ya tiene fecha en el Edomex; comenzará el 13 de abril de 2026 y se realizará de forma escalonada para organizar la atención en módulos, iniciando con adultos mayores de 85 años o más .

El trámite no será en un solo día; se aplicará un calendario por orden alfabético del primer apellido, lo que permitirá evitar saturaciones y facilitar el acceso en cada jornada.

Calendario por orden alfabético para registro

El registro se llevará a cabo durante abril con fechas específicas según la letra del apellido; el calendario queda de la siguiente forma:



A y B: lunes 13 y 27 de abril

C: martes 14 y 28 de abril

D, E, F: miércoles 15 y 29 de abril

G: jueves 16 y 30 de abril

H a L: viernes 17 de abril

Rezagados A a L: sábado 18 de abril

M: lunes 20 de abril

N a Q: martes 21 de abril

R: miércoles 22 de abril

S a U: jueves 23 de abril

V a Z: viernes 24 de abril

Rezagados M a Z: sábado 25 de abril

Este esquema permitirá que cada persona acuda en la fecha correspondiente sin necesidad de largas filas.

¿Dónde hacer el trámite de la Credencial Universal de Salud en Edomex?

En el Edomex, el registro para la Credencial Universal de Salud se realizará en módulos instalados en centros de salud y puntos comunitarios en Toluca; ya se confirmaron sedes con direcciones exactas para ubicar fácilmente dónde acudir.

Entre los principales módulos se encuentran:



Capultitlán Centro: Centro Integrador, entre calle Juárez e Insurgentes

San Andrés Cuexcontitlán: Centro de Salud, calle Miguel Hidalgo y Costilla #1221

San Buenaventura: Centro de Salud, entre calle Rayo y avenida Alpinismo

La Trinidad: Centro de Salud, en Adolfo López Mateos y Cristóbal Colón

Santa María Totoltepec: Centro de Salud, en Prolongación Paseo Totoltepec y Huitzihuitl

Tlachaloya: Centro de Salud, casi esquina con General Pedro Anaya

Reforma y Ferrocarriles Nacionales: Centro de Salud, en avenida Sebastián Lerdo de Tejada y avenida Independencia

Nueva Oxtotitlán (1): Centro de Salud, entre Laguna de las Flores y Laguna Misteriosa

Nueva Oxtotitlán (2): Centro de Salud, en Laguna de las Palmas

Estos puntos estarán habilitados durante el periodo de registro; es importante acudir únicamente en la fecha asignada según el calendario por apellido para evitar filas y retrasos.

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Inicia el proceso de registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud 🪪



Beneficios:

-Acceso a atención médica en cualquier institución pública

-Funcionará también como identificación oficial

-También estará disponible la versión digital



En 2027 se podrá… pic.twitter.com/HPs4uIB05X — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) April 7, 2026

Documentos necesarios para la Credencial Universal de Salud

Para completar el trámite, es necesario presentar documentación básica; identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio reciente, documento de identidad y un número telefónico de contacto.

¿Para qué sirve esta credencial?

La Credencial Universal de Salud funcionará como una identificación que permitirá acceder a servicios médicos en instituciones públicas como IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE; además, permitirá consultar historial clínico, gestionar citas y verificar la derechohabiencia en tiempo real.

El objetivo es unificar la atención médica en un solo sistema, incluso con posibilidad de uso digital desde el celular.