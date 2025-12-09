Logo Inklusion Sitio accesible
FIA.webp
Última hora

Cae César Duarte: acusan al exgobernador de Chihuahua de lavado de dinero

“Si no te estás muriendo, no te atienden": Crisis en Hospital General de México por recorte y desabasto

Hospital General de México enfrenta grave crisis: sufrió un recorte presupuestal para este 2025, además el desabasto de medicamentos desanima a pacientes.

Hospital
Las largas horas de espera y la falta de insumos han provocado confrontaciones entre el personal de salud y los familiares de los pacientes.|Pixabay
Notas,
Salud y Educación
Escrito por: Itzel García Briones - Jimena Romero

El Hospital General de México , una unidad médica de alta especialidad que depende de la Secretaría de Salud Federal, enfrenta un problema presupuestal crítico. En 2025, el hospital sufrió un recorte del 29% en su presupuesto, lo que equivale a casi 900 millones de pesos menos que el año anterior.

Según expertos en gasto público, este recorte implica que los recursos disponibles para atender a una población creciente son cada vez más escasos, lo que limita directamente la calidad de la atención. Los pacientes denuncian que "si no te vienes muriendo, no te atienden", y que tienen que esperar horas para estudios básicos como una resonancia magnética .

Destruyen medicamentos por mala gestión

A la falta de dinero se suma lo que el personal de salud califica como una mala gestión interna. Como muestra de ello, en marzo de 2025 fueron destruidos 40 tipos de medicamentos porque se dejaron caducar.

El valor total de las medicinas destruidas supera los 7 millones de pesos. Una familiar de un paciente lamentó la situación, afirmando que "la gente necesitando y ellos dejar caducar el medicamento, está mal".

Dejan caducar medicinas en Hospital General

Entre los medicamentos destruidos había insumos vitales para el tratamiento de enfermedades graves . Los que destacan por su cantidad son:

  • Para Infecciones: Más de 3 mil 500 envases de Metronidazol y Dicloxacilina (utilizados para tratar infecciones).
  • Para Cáncer: mil 321 piezas de Bevacizumab (recetado para ciertos tipos de cáncer).

La caducidad de estos fármacos ocurrió mientras los pacientes enfrentan largas esperas y la falta de insumos.

Agresiones al personal de salud

Las carencias se reflejan directamente en la infraestructura y la seguridad del hospital. En la zona de Urgencias del Hospital Juárez de México, que atiende a pacientes sin seguridad social, se observa que el techo ya no tiene ni lámparas.

En estas condiciones, los familiares pasan largas horas de espera, a veces sin poder desayunar o descansar ni un solo minuto. La desesperación ha provocado situaciones violentas; el personal de salud testificó que los mismos familiares han esperado a los compañeros para golpearlos y amenazarlos de muerte.

La desesperación por la crisis en el sistema de salud ha llegado hasta la violencia a médicos y personal de salud, que tampoco pueden realizar su trabajo debido a la escasez de medicamentos.

18 días de agonía: La misteriosa desaparición de 4 transportistas en Oaxaca; tráileres fueron localizados abiertos y con llaves

Tags relacionados
Salud Salud y Bienestar México Enfermedades

Videos