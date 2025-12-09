“Si no te estás muriendo, no te atienden": Crisis en Hospital General de México por recorte y desabasto

El Hospital General de México , una unidad médica de alta especialidad que depende de la Secretaría de Salud Federal, enfrenta un problema presupuestal crítico. En 2025, el hospital sufrió un recorte del 29% en su presupuesto, lo que equivale a casi 900 millones de pesos menos que el año anterior.

Según expertos en gasto público, este recorte implica que los recursos disponibles para atender a una población creciente son cada vez más escasos, lo que limita directamente la calidad de la atención. Los pacientes denuncian que "si no te vienes muriendo, no te atienden", y que tienen que esperar horas para estudios básicos como una resonancia magnética .

El colapso del sistema de #salud se refleja en el Hospital Juárez de México: recorte de casi 900 millones de pesos, falta de insumos y más de 40 tipos de medicamentos caducados.





Destruyen medicamentos por mala gestión

A la falta de dinero se suma lo que el personal de salud califica como una mala gestión interna. Como muestra de ello, en marzo de 2025 fueron destruidos 40 tipos de medicamentos porque se dejaron caducar.

El valor total de las medicinas destruidas supera los 7 millones de pesos. Una familiar de un paciente lamentó la situación, afirmando que "la gente necesitando y ellos dejar caducar el medicamento, está mal".

Dejan caducar medicinas en Hospital General

Entre los medicamentos destruidos había insumos vitales para el tratamiento de enfermedades graves . Los que destacan por su cantidad son:

Para Infecciones: Más de 3 mil 500 envases de Metronidazol y Dicloxacilina (utilizados para tratar infecciones).

Más de de Metronidazol y Dicloxacilina (utilizados para tratar infecciones). Para Cáncer: mil 321 piezas de Bevacizumab (recetado para ciertos tipos de cáncer).

La caducidad de estos fármacos ocurrió mientras los pacientes enfrentan largas esperas y la falta de insumos.

Mientras miles de enfermos ruegan por #medicinas, toneladas de fármacos se echan a perder en bodegas públicas.





Agresiones al personal de salud

Las carencias se reflejan directamente en la infraestructura y la seguridad del hospital. En la zona de Urgencias del Hospital Juárez de México, que atiende a pacientes sin seguridad social, se observa que el techo ya no tiene ni lámparas.

En estas condiciones, los familiares pasan largas horas de espera, a veces sin poder desayunar o descansar ni un solo minuto. La desesperación ha provocado situaciones violentas; el personal de salud testificó que los mismos familiares han esperado a los compañeros para golpearlos y amenazarlos de muerte.

La desesperación por la crisis en el sistema de salud ha llegado hasta la violencia a médicos y personal de salud, que tampoco pueden realizar su trabajo debido a la escasez de medicamentos.