El escándalo sacude a los pasillos de la SEP: Sady Loaiza, el funcionario venezolano que participó en el diseño de los nuevos libros de texto junto a Marx Arriaga, fue señalado por trabajadores de presuntamente exigir “moches” (sobornos) de al menos 40 mil pesos para asegurar contratos dentro de la institución.

Sady Loaiza pide “moches”

El rumor corrió en los pasillos de la SEP hace unas semanas, en este mensaje de texto, un trabajador que pidió el anonimato relata lo que sabe, “me acaban de decir que el venezolano encargado de los contenidos de los libros de texto lo acaban de acusar ante el órgano interno de control, que cobraba a su gente para que la SEP los contratara”.

Se refiere a Sady Loaiza, quien junto al director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, impuso en México los nuevos libros de texto, desde que llegó de Venezuela, Loaiza fue cuestionado.

“¿Preguntábamos cuál era su cargo y siempre es lo mismo, agregado cultural, encargado, solamente aquí en el caso de México, eh sí le dieron un cargo público, durante la administración del presidente Maduro fue encargado de la red de bibliotecas, no? Pero una cosa son las bibliotecas y otra cosa son los contenidos de texto”, dijo Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Según el denunciante, Loaiza se dedicó a pedir moches en la SEP, 40 mil pesos mínimo, continúa diciendo que “desde el primero de agosto ya no está”, y que “el 11 de julio los cacharon, pero lo dejaron terminar el mes”.

“Ya hemos tenido antecedente de él por otros trabajos en otros países y sabemos que sale mal, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sabemos, parece que lo que entendemos alrededor es que es muy conflictivo en la parte laboral”, dijo Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Pide que se le deposite en la cuenta de su pareja

La denuncia señala que Sady pedía depositar los “moches” en la cuenta de su pareja, la SEP no se ha pronunciado sobre Loaiza quien, junto a Marx Arriaga, promueve una educación bajo la óptica de que los niños son víctimas de un sistema opresor

“Yo no te diría que son tontos, yo te diría que son perversos, pues ellos quieren usar la educación para deconstruir la conciencia de los individuos y formar a lo que el marxismo histórico se llamaba el nuevo hombre que tuviera conciencia de clase”, mencionó Alan Capetillo, vocero de Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes.

A través de la plataforma Transparencia para el Pueblo, solicitamos información sobre la presunta denuncia contra Loaiza y su remoción.