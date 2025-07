Crisis de salud en México: Desabasto, falta de personal y hospitales colapsados

El sistema de salud mexicano enfrenta una crisis alarmante con desabasto de medicamentos, retrasos en el pago a trabajadores y hospitales sin equipo ni mantenimiento. Desde hospitales generales hasta institutos nacionales y unidades militares, la escasez afecta la atención médica y la vida de miles de pacientes.

Trabajadores y pacientes denuncian la falta de especialistas, insumos básicos y quirófanos funcionales, mientras la lista de carencias sigue creciendo.

Desabasto de medicamentos y falta de personal en hospitales mexicanos

El sector salud en México atraviesa una situación crítica con un desabasto severo de medicamentos y falta de personal especializado. Isaac García, administrativo del Hospital General de Tláhuac en CDMX, denuncia: “Ya tengo 10 meses que no percibo salario. Nos hacen falta médicos especialistas, en el área de pediatría, en todos los turnos”.

En Oaxaca, Martín Ramírez, delegado sindical del personal de salud en Ixtepec, alerta que “no contamos ya absolutamente con nada. Ya no contamos con insumos, medicamentos, gasas, soluciones parenterales”, reflejando la precariedad que afecta a hospitales en todo el país.

La salud en México: Pacientes en espera y quirófanos sin funcionar

La crisis no distingue entre hospitales generales, institutos nacionales o unidades del ISSSTE. Santos Jaimes, paciente del Hospital General de México, relata: “Ya llevo dos días aquí sentado. Anoche, toda la noche. Y ahorita todo el día. ¡Qué barbaridad! No me han dado cama”. Además, advierte que está en riesgo de infecciones por la falta de atención adecuada.

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, confirma que “hemos identificado 99 hospitales que no tienen ningún quirófano funcionando correctamente, ya sea por falta de personal, por equipamiento o por propios problemas de la infraestructura”.

Autoridades encapsulan a los manifestantes pero no pueden encapsular la crisis en el #IMSSBienestar



Sufren por el desabasto de medicamentos, el personal médico no recibe pago y tampoco tienen personal suficiente para el alto número de pacientes.



Una nota de @jessiemozar en… pic.twitter.com/n13VlSt9NM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 9, 2025

¡Ni los militares se salvan! Salud en México con carencias

La crisis también afecta a militares retirados: alrededor de 34 mil soldados y marinos sufren desabasto de medicamentos, con un 20% del personal retirado afectado. El subteniente Rafael Bustos, de la Federación de Militares Retirados señala casos críticos en varias regiones, incluyendo pacientes que necesitan insulina.

Además, la falta de atención al sistema de vacunación ha provocado el resurgimiento de enfermedades como sarampión y tosferina, aumentando el riesgo para la población. Esta crisis en el sector salud mexicano refleja una cadena de carencias que ha costado la vida a miles de personas, evidenciando la urgente necesidad de acciones concretas para garantizar medicamentos, personal y equipamiento adecuado en todo el país.