Sarampión en 2026: la herencia en vacunación de la 4T

El repunte del sarampión en México durante 2026 ha reactivado el debate sobre la política de vacunación aplicada en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Legisladores y especialistas señalan que la reducción en coberturas y el recorte presupuestal dejaron una brecha que hoy impacta principalmente a menores de edad.

De acuerdo con boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud federal, los grupos más afectados son menores de un año, seguidos por niñas y niños de entre 1 y 4 años. Las muertes confirmadas suman 29, con mayor incidencia en Chihuahua, Sonora y Jalisco.

Voces desde el Congreso y el ámbito médico atribuyen el resurgimiento del sarampión a decisiones tomadas desde 2019, cuando según señalan, se debilitó el programa nacional de vacunación.

Herencia en vacunación: niños, los más afectados

En Guadalajara, Jalisco, Gustavo López, padre de familia, atribuyó el escenario actual a lo que calificó como “ineptitud del gobierno de la 4T”, al advertir que podrían seguir registrándose muertes de personas inocentes.

Éctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, afirmó que el 70% de los fallecimientos corresponde a menores nacidos durante el sexenio anterior y que debieron haber sido vacunados.

Al no recibir esa protección, hoy forman parte de la lista de decesos vinculados al brote.

70% de los fallecimientos son de niños que debieron vacunarse en el sexenio de @lopezobrador_ y se les negó esa protección



Recortes desde 2019 y caída en cobertura

A pocos meses del inicio del gobierno de López Obrador, el programa de vacunación sufrió ajustes presupuestales. El infectólogo Alejandro Macías señaló que durante prácticamente todo 2019 no hubo vacuna contra el sarampión , lo que provocó una brecha que afectó la inmunidad colectiva.

Las coberturas descendieron hasta el 73%, según los datos citados en el reporte. Posteriormente, otra modificación fue la eliminación de las semanas nacionales de vacunación, decisión atribuida al entonces subsecretario Hugo López-Gatell.

Para el diputado Ramírez, esa determinación significó “destruir lo que estaba puesto” en términos de estrategia preventiva.

Presupuesto no ejercido y redirección de recursos

Otra de las críticas apunta a la falta de ejercicio total del presupuesto destinado a vacunas . De acuerdo con declaraciones del legislador Éctor Jaime Ramírez, se habrían detenido 44 mil millones de pesos que no se utilizaron para la compra de vacunas .

Según sostuvo, esos recursos fueron canalizados a proyectos como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, en lugar de destinarse al fortalecimiento del sistema de salud.

Gobernadores como Manolo Jiménez calificaron el brote como una “herencia” recibida de la administración federal anterior.

El pasado en la política de vacunación

Especialistas advierten que la disminución en coberturas y la interrupción de campañas afectaron la inmunidad de rebaño. La combinación de menor presupuesto, fallas logísticas y eliminación de estrategias previas generó condiciones para el resurgimiento del sarampión en 2026.

Con 29 muertes confirmadas y una lista que podría crecer, el debate se centra ahora en si la caída en la inversión y en las campañas de vacunación durante el sexenio anterior influyó directamente en el escenario actual.