Ayuda a migrantes en la frontera: Esperanza frente al muro en San Diego

En medio de las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos y los discursos antimigrantes, hay quienes eligen extender una mano solidaria. Frente a la puerta 8 del muro fronterizo, cerca de la garita de San Ysidro, en San Diego, California, un campamento humanitario ofrece apoyo vital a cientos de migrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos.

Migrantes relatan cómo recibieron ayuda cerca del muro

Entre los cientos de migrantes que han recibido ayuda, destacan las historias de Dumar y Jaquelín.

Dumar, originario de Colombia, escapó de su país debido a la violencia. “A mi padre lo llevó la guerrilla, lo desaparecieron; no puedo trabajar en mi país porque me rechazan”, declaró. Con la esperanza de alcanzar el sueño americano, Dumar ha enfrentado un arduo camino: “Llevo 10 días caminando”, asegura.

Por su parte, Jaquelín, una joven guatemalteca con cinco meses de embarazo, arriesgó su vida y la de su bebé para cruzar la frontera. “Con una escalera, me pusieron una en un lado y para bajar me pusieron otra”, relató. Desafortunadamente, no todos los migrantes corren con la misma suerte, pues Jaquelín cuenta que ha “visto a contrabandistas que hasta dejan a las mujeres embarazadas aquí en la montaña porque ya no pueden bajar, ya no pueden caminar”.

Ambos migrantes comparten el mismo objetivo : encontrar seguridad y una vida nueva en Estados Unidos.

Solidaridad con migrantes en la puerta 8 del muro fronterizo

Afortunadamente, no todos los migrantes están solos, pues el Comité de Amigos Estados Unidos- México , voluntarios ofrecen agua, alimentos y primeros auxilios a los migrantes. Pedro Ríos, director del comité, explicó que “les damos agua, café, sopas, todo lo que pueda caber dentro de los pilares del muro fronterizo”.

Adriana Jasso, coordinadora del comité, añadió que están preparados para atender emergencias: “Si una persona llega lesionada o con una herida, se les puede atender”.

Cada día, este campamento asiste a más de 300 migrantes, brindando esperanza en un contexto marcado por el peligro y la incertidumbre.