¿Por qué no llega mi auto nuevo? La crisis en el inventario automotriz

Quintana Roo.- Espera de semanas y hasta meses para recibir un auto nuevo es lo que ha causado la crisis del inventario automotriz. La escasez de semiconductores o chips ha entorpecido la velocidad en las líneas de producción.

“Todas las marcas automotrices están teniendo cierta afectación, lo que está sucediendo hoy por hoy es una fluctuación, de repente tienes autos y de repente vuelves a quedar en escasez, y esto es por la distribución de los herramientas y de los materiales de las materias primas”, explica Pablo Castillo, gerente de ventas.

Crisis en inventario automotriz de Quintana Roo, esperas de meses

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo son aproximadamente 30 las agencias automotrices que presentan algún tipo de desabasto en su inventario. En el mejor de los casos, el tiempo de espera es de un mes pero hay otros en los que pueden tardar de tres a nueve meses en entregarte un vehículo.

Julieta Moreno, una de las afectadas, explica: “Llegué a otra agencia donde me habían dicho que la lista de espera es de sólo tres meses y a lo mejor en cuestión de semanas tú tienes tu carro. Eso fue principio de año y hace algunas semanas todavía no tenía carro, volví a marcar y me dijeron que si bien me iba a finales de octubre o tal vez en noviembre iba poder obtener un vehículo si bien me iba”

Las causas de la escasez

El incendio en una de la fábricas más importantes en Berlín, el cierre del comercio en China por sus políticas Covid-19 y la guerra en Ucrania han hecho que la falta de estas pequeñas piezas; que por lo general van en estéreos, equipo electrónico y computadoras del vehículo, genere listas de espera que parecieran interminables.





Esta crisis de inventario automotriz afecta a distintos sectores de la Península de Yucatán, como el transporte de carga, las arrendadoras de autos y los servicios de transporte turístico, ya que si por el momento es difícil comprar un carro, ahora imagínese una flotilla.

Explica Pablo Castillo, gerente de ventas: “Tú quieres comprar un auto ahorita y probablemente estés en el sexto séptimo lugar y eso es lo que te genera el tiempo, no es que no hayan autos, los autos han estado llegando y afortunadamente el segundo semestre del año vamos a tener una muy buena cantidad de autos como industria; sin embargo, lo que te va a hacer esperar es la lista que se ha generado”.

Es un proceso de adaptación en la que los clientes y los vendedores se ven directamente afectados.