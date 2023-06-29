Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, navegará a partir de 2024

Icon of the Seas de la compañía de cruceros Royal Caribbean International, es el crucero más grande del mundo y comenzará a navegar en el año 2024. Este navío mide 365 metros de eslora y tiene un peso superior a las 250 mil toneladas.

La construcción del Icon of the Seas se terminó en los astilleros Meyer Turku, uno de los principales constructores navales de Europa, con sede en Finlandia y cabe señalar que este “pequeñito” ya realizó su primera incursión en aguas abiertas con la finalidad de realizar una serie de pruebas antes de su entrega oficial que se tiene prevista para el mes de octubre de este mismo año y se espera que a partir de ese momento, sea el mayor crucero del mundo y se unirá a la flota de cruceros de Royal Caribbean.

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Latest: After 4 days & 100s of miles, @RoyalCaribbean’s #IconoftheSeas is one step closer to its Jan. 2024 debut. The all-new vacation successfully completed technical tests on its engines, propellers, hull & more during its first sea trials. | Watch: https://t.co/EM6kX7IY24 🚢 pic.twitter.com/owRzeoZK5k — Royal Caribbean Public Relations (@RoyalCaribPR) June 22, 2023

Icon of the Seas, pretende ser el crucero de las vacaciones familiares por excelencia

El crucero más grande del mundo contará 28 tipos de alojamiento, con más categorías para familias, más distribuciones con vistas al océano y más espacio para viajeros en grupo. El Icon of the Seas es también el primer barco de Royal Caribbean propulsado por gas natural licuado y tecnología de baterías de combustible, como parte de la apuesta de la compañía por un futuro con energías limpias.

Su capacidad es tal que contará con 20 cubiertas, además de ocho zonas aún por explorar, con la finalidad de atender a todo tipo de vacacionistas. Este navío contará con zonas dedicadas a familias, para jóvenes y hasta con zonas destinadas solamente para adultos. Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, dijo que el buque está en vías de incorporarse a la flota de Royal Caribbean para el próximo 26 de octubre, antes de su debut en el año 2024.

Se tiene programado que zarpe en el mes de enero de 2024, lo hará en el mar Caribe y tendrá capacidad para albergar a cinco mil 610 pasajeros además de una tripulación de dos mil 350 personas. El crucero más grande del mundo promete más de 40 maneras de entretener, cenar y beber y muchas de ellas se encontrarán incluidas en la tarifa del costo de un boleto.