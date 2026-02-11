¡Renovación histórica! Tereso Medina y Fernando Salgado buscan dirigir la CTM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) atraviesa un momento inédito en sus 90 años de historia, al iniciar un proceso de renovación de su dirigencia nacional bajo circunstancias nunca antes registradas. Por primera vez, un secretario general en funciones decidió no buscar la reelección, pese a contar con respaldo unánime dentro de la organización.

Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente de la central obrera, informó mediante un comunicado que no continuará al frente de la CTM por razones médicas y para dedicar tiempo a su familia. Su decisión marca un parteaguas en la vida interna de la organización, ya que históricamente los cambios en la dirigencia nacional se habían dado tras el fallecimiento del líder en turno.

¿Cuándo se renovará la dirigencia de la CTM?

Hasta el momento, no existe una decisión por unanimidad sobre quién encabezará la nueva dirigencia. Dos aspirantes han manifestado públicamente su interés en ocupar la Secretaría General de la CTM, en un contexto de competencia interna que abre una nueva etapa para la central obrera más importante del país.

El proceso de renovación se formalizará el próximo 24 de febrero, cuando se lleve a cabo el Congreso Nacional de la CTM. Quien resulte electo ocupará el cargo durante el periodo 2026-2032, en una coyuntura clave para el sindicalismo mexicano.

Con gratitud y convicción, comparto esta decisión tomada pensando siempre en el interés superior de la @CTM_MX y de las y los trabajadores de México.



La Unidad y el Trabajo seguirán siendo nuestra fortaleza. pic.twitter.com/8ccbJXOkVQ — Carlos Aceves del Olmo (@CarlosAceves_) February 4, 2026

Tereso Medina anuncia su aspiración: Así lo anunció

Uno de los aspirantes es Tereso Medina, quien destapó sus aspiraciones a través de redes sociales. En un comunicado, expresó su decisión de participar activamente en la conformación y encabezar la Planilla de Unidad Nacional de la CTM, con el objetivo de fortalecer la cohesión interna, la estabilidad institucional y la defensa de los derechos de las y los trabajadores.

Medina subrayó la importancia de la unidad, el trabajo colectivo y el respeto a los principios institucionales de la confederación. Asimismo, reiteró su respeto a los lineamientos del Comité Nacional y a la conducción del Comisionado Especial para la coordinación general del Congreso.

"He decidido dar un paso al frente y buscar encabezar y construir la planilla de unidad nacional de nuestra confederación de trabajadores de México", puntualizó.

Agradeció el respaldo recibido por dirigentes de federaciones, sindicatos y de la base trabajadora, e hizo un llamado a continuar avanzando con responsabilidad y justicia social para consolidar una CTM fuerte y vigente.

Agradezco y comparto las muestras de apoyo que he recibido de parte de Sindicatos Nacionales y Federaciones Cetemistas; que se han sumado a este proyecto.

Estoy seguro que la unidad será la clave para continuar fortaleciendo a la @CTM_MX y llevar a cabo un proceso institucional. pic.twitter.com/N4Bp8Vh5A1 — Tereso Medina (@tereso_medina) February 10, 2026

Fernando Salgado también levanta la mano para la CTM

Este martes, Fernando Salgado, secretario general sustituto, también manifestó su intención de contender por la dirigencia. En conferencia de prensa realizada en la sede de la CTM, señaló públicamente —aunque aún sin formalizar ante los órganos de gobierno— su aspiración a ocupar la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de México.

"Yo en ese carácter públicamente no oficialmente ante los órganos de gobierno de la CTM como candidato a ocupar la secretaría general de la confederación de trabajadores de México", dijo.

La declaración se da tras el anuncio oficial de Carlos Aceves del Olmo, quien concluirá su mandato el próximo 23 de febrero, dando paso a una sucesión que marcará un nuevo capítulo en la historia de la CTM.