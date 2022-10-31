Cuadro de Mondrian fue exhibido al revés por 77 años

Durante 77 años, el museo alemán de Kunstsammlung, localizado en la ciudad de Düsseldorf, exhibió mal el cuadro titulado “New York City 1″ de Piet Mondrian sin que nadie lo notará.

El descubrimiento del cuadro mal colgado se dio luego de que la restauradora de arte, Susanne Meyer-Büser notará en una fotografía de 1944 que esta obra era exhibida al revés. Por lo que el pasado sábado 29 de octubre, el museo alemán inauguró una exposición dedicada al pintor Mondrian, con una retrospectiva diferente.

La sorpresa para todos los asistentes fue el gran descubrimiento del óleo de rectángulos en colores primarios, rojo, azul y amarillo, que de ahora en adelante deberá seguir exhibiéndose en ese sentido para preservarla en buen estado y evitar su “desintegración”.

¿Por qué cuadro de Mondrian fue mal exhibido durante 77 años?

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, los responsables del museo Kunstsammlung, refirieron que la obra pudo haber sido mal expuesta durante 77 años, porque la pintura no tiene firma, ya que en la mayoría de los casos, esto determina el sentido del cuadro. Sin embargo, en la obra de Mondrian los créditos del pintor se encuentran en la parte trasera.

La pintura de Mondrian fue exhibida en 1942 en el museo de arte moderna, Moma de Nueva York, donde habría comenzado a ser colgado al revés sin que nadie lo notará, de tal manera que cuando el museo de Düsseldorf recibió la obra en 1980, lo colgó del mismo modo.

“New York City 1″ de Piet Mondrian es exhibida mal durante 77 años |REUTERS/Petra Wischgoll

Pese a que el error fuera descubierto 77 años después, la obra “New York City 1″ de Piet Mondrian tendrá que continuar al revés debido al riesgo que corre de “desintegrarse” si se cuelga del lado correcto.

Piet Mondrian fue un pintor vanguardista neerlandés, nacido en 1872, es una de las principales figuras del movimiento "De Stijl" ("El estilo"), conocido por sus líneas horizontales, verticales y sus colores primarios.

El cuadro “New York City 1″ vio la luz en 1941 y forma parte una serie de obras bajo el título New York City, que marcan el comienzo de una nueva etapa en la obra de Mondrian.