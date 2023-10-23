¿Cuál es mejor? Conoce la diferencia entre el WiFi 2.4 GHz y el 5 GHz

Las redes de internet inalámbrico son muy cómodas para las personas, ya que los celulares, tabletas, laptops, televisiones inteligentes son sólo algunos de los aparatos que pueden aprovechar este tipo de conexiones. Sin embargo, no todo el WiFi es igual, porque existen al menos dos tipos de redes.

En algunos proveedores de internet, los módems que entregan pueden tener dos foquitos que se iluminan y que dicen “2.4 GHz” y “5 GHz”, pero ¿qué significan? ¿Son lo mismo?

Primero es necesario saber que el WiFi, como otros servicios inalámbricos como la radio o la televisión, viajan en el aire por medio de frecuencias de onda, las cuales son medidas en Hercios o Hertz, que son expresados por medio de las siglas Hz. Un hercio es una frecuencia de una onda por segundo.

Cada una de las frecuencias es dividida en múltiples canales, para prevenir interferencias de otros dispositivos o servicios.

¿Qué es el WiFi 2.4 GHz?

El WiFi de 2.4 GHz funciona entre las frecuencias de 2.4 a 2.462 Gigahertz, es decir, mil millones de hercios y entre cada 5 MHz existe un canal, por lo cual tiene un total de 11 canales.

Sin embargo, entre más alta sea la frecuencia, la longitud de las ondas, es decir, la distancia que viaja una onda antes de que su patrón se repita, es más corta, con lo cual baja la propiedad de difracción, es decir, que es más difícil que estas ondas puedan atravesar obstáculos, como paredes o muebles, destaca la Enciclopedia Britannica.

¿Para qué sirve el WiFi 5 GHz?

Mientras que el WiFi 5 GHz opera en el rango de frecuencia de 5.180 a 5.850 GHz, que comprende separaciones cada 5 MHz, lo que brinda hasta 165 canales disponibles. Este tipo de red inalámbrica brinda mayor velocidad a los dispositivos móviles.

¿Qué hacer con el WiFi 2.4 GHz y el 5 GHz?

El WiFi de 2.4 GHz puede alcanzar velocidades de hasta 100 Megabits por segundo (Mbps), mientras que el WiFi de 5 GHz puede tener velocidades de hasta 1 Gigabit por segundo (Gbps).

Como ya vimos anteriormente, con una alta frecuencia, las redes inalámbricas pierden la propiedad de atravesar obstáculos. En ese sentido, es necesario reconocer los dispositivos que pueden conectarse a cada tipo de WiFi.

Para conectar aparatos que no requieran una velocidad alta de internet, es posible usar la red de 2.4 GHz, mientras que los aparatos que necesiten una alta velocidad de conexión y que sean más recientes contarán con la posibilidad de conectarse a la red de 5 GHz.

Sin embargo, el WiFi 5 GHz tiene menor alcance de traspasar muros y muebles. Ante ello, es necesario colocar el módem en una posición céntrica de la casa, con la menor cantidad de muebles que interrumpan en flujo de ondas inalámbricas.