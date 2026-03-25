Canasta básica supera los 2 mil pesos durante marzo 2026; el kilo de limón llega a los 43 pesos, pero este producto lo superó en aumento

En marzo de 2026, el precio promedio de la canasta básica en México se ubicó en 2,085.33 pesos, de acuerdo con el monitoreo mensual, lo que representa un incremento de 1.11% respecto a febrero, equivalente a 22.91 pesos más.

Este aumento refleja que el costo de los productos esenciales continúa al alza, impactando directamente el gasto de las familias de México.

¿Qué productos de la canasta básica subieron más de precio?

Entre los productos que más subieron de precio destacan el jitomate saladet, con un incremento de 60.33%, seguido del limón con 20.14%, el tomate verde con 10.22%, el pollo entero con 4.44% y la papa con 4.07%.

Estas alzas se concentran principalmente en alimentos básicos de consumo diario, lo que contribuye al encarecimiento general de la canasta.

Precio de los productos de la canasta básica

Jitomate saladet $45.09

Limón $43.44

Tomate verde $47.34

Pollo entero $80.81

Papa $34.39

"Ya no alcanza para nada. Antes, con unos frijoles y huevo ya comías; ahora todo eso ya está caro y hay que ver cómo le hace uno porque de verdad que ya no alcanza", dijo Edith Hernández, ama de casa.

¿Qué estados sufrieron más el alza de la canasta básica?

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el impacto del aumento de la canasta básica no fue igual en todo el país, ya que hubo entidades donde el crecimiento fue mucho más pronunciado.



Campeche encabeza la lista con un incremento de 15.58%

Durango con 6.06%

Tamaulipas con 5.92%

Quintana Roo con un alza de 4.63%

Coahuila con 4.15%

Comer no debería ser un lujo.

Es momento de proteger el ingreso familiar, fortalecer el consumo local y garantizar una alimentación digna.@Claudiashein @SE_mx @m_ebrard

Porque así, no alcanza.⁰#ElSalarioNoAlcanza #ANPECInforma



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Estos datos reflejan que, en ciertas regiones, el aumento en los precios de productos básicos ha sido significativamente mayor, intensificando la presión económica sobre las familias.

El salario mínimo ya no alcanza para comprar la canasta básica

En 2026, el salario mínimo en México se fijó en 315.04 pesos diarios para la mayor parte del país, lo que equivale a aproximadamente 9,582 pesos mensuales. En la frontera norte, el monto es mayor, alcanzando los 440.87 pesos diarios, es decir, cerca de 13,409 pesos al mes.

Sin embargo, este ingreso se enfrenta a un reto cada vez mayor: el costo de la canasta básica, que en marzo de 2026 ya supera los 2,085 pesos.

