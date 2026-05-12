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EN VIVO: Sigue el bloqueo en carretera al AIFA; Cierres y tráfico en autopistas de México este 12 de mayo

Así van las carreteras de México este 12 de mayo de 2026; sigue la cobertura en vivo de accidentes y bloqueos en vías libres y autopistas hoy martes.

Carreteras de México.
¿Qué pasa con los bloqueos de carreteras de hoy en México?|X GN_Carreteras.

Escrito por: César Contreras,Iveth Ortiz

¿Debes circular por carretera hoy? Toma previsiones y revisa en Azteca Noticias los bloqueos, cierres y vías alternas en las carreteras federales y autopistas de México este martes 12 de mayo de 2026.

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 12 de mayo

Prevalece bloqueo en carretera al AIFA

Ejidatarios de Tonanitla mantienen el bloqueo en la carretera que comunica con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Los inconformes exigen que el Congreso del Estado de México defina a quién corresponden más de 800 hectáreas en disputa entre Tonanitla y Tecámac.

Aseguran que no moverán sus tractores de la vía hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

Mantenimiento en la Autopista México-Puebla

Personal hace trabajos de mantenimiento en el kilómetro 89 de la Autopista México-Puebla en dirección a la CDMX. Debido a ello, hay carga vehicular, por lo que se pide manejar con precaución.

Carro incendiado en la autopista México-Querétaro

En la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 198 en dirección a la CDMX, personal atiende el incendio de un automóvil, por lo que hay un cierre parcial a la circulación.

Autopista cerrada en Veracruz

En el kilómetro 45 de la Autopista Córdoba-Veracruz sucedió un accidente, por lo que la circulación está cerrada en dirección a Veracruz en el tramo directo y en la gasa de incorporación a la autopista La Tinaja-Isla.

Accidente en Michoacán

En Michoacán hay un cierre parcial a la circulación en la carretera Zinapécuaro-Guadalajara, en dirección a la capital de Jalisco, cerca del kilómetro 356, debido a un accidente vial.

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