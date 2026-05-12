EN VIVO: Sigue el bloqueo en carretera al AIFA; Cierres y tráfico en autopistas de México este 12 de mayo

Ejidatarios de Tonanitla mantienen el bloqueo en la carretera que comunica con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Los inconformes exigen que el Congreso del Estado de México defina a quién corresponden más de 800 hectáreas en disputa entre Tonanitla y Tecámac.

Aseguran que no moverán sus tractores de la vía hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

