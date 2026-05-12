EN VIVO: Sigue el bloqueo en carretera al AIFA; Cierres y tráfico en autopistas de México este 12 de mayo
Así van las carreteras de México este 12 de mayo de 2026; sigue la cobertura en vivo de accidentes y bloqueos en vías libres y autopistas hoy martes.
¿Debes circular por carretera hoy? Toma previsiones y revisa en Azteca Noticias los bloqueos, cierres y vías alternas en las carreteras federales y autopistas de México este martes 12 de mayo de 2026.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 12 de mayo
Prevalece bloqueo en carretera al AIFA
Ejidatarios de Tonanitla mantienen el bloqueo en la carretera que comunica con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Los inconformes exigen que el Congreso del Estado de México defina a quién corresponden más de 800 hectáreas en disputa entre Tonanitla y Tecámac.
Aseguran que no moverán sus tractores de la vía hasta que las autoridades atiendan sus demandas.
Mantenimiento en la Autopista México-Puebla
Personal hace trabajos de mantenimiento en el kilómetro 89 de la Autopista México-Puebla en dirección a la CDMX. Debido a ello, hay carga vehicular, por lo que se pide manejar con precaución.
🚧 OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 🚧#AutMéxicoPuebla, km 89, dirección CDMX. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2026
Carro incendiado en la autopista México-Querétaro
En la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 198 en dirección a la CDMX, personal atiende el incendio de un automóvil, por lo que hay un cierre parcial a la circulación.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN🟠 #AutMéxicoQuerétaro, km 198, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (incendio de automóvil). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2026
Autopista cerrada en Veracruz
En el kilómetro 45 de la Autopista Córdoba-Veracruz sucedió un accidente, por lo que la circulación está cerrada en dirección a Veracruz en el tramo directo y en la gasa de incorporación a la autopista La Tinaja-Isla.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2026
Autopista Córdoba - Veracruz, km 45, dirección Veracruz. Continúa cierre a la circulación en el tramo directo y en la gasa de incorporación a la Aut. La Tinaja - Isla, km 0, por atención de accidentes y seguridad de las personas usuarias (incendio y…
Accidente en Michoacán
En Michoacán hay un cierre parcial a la circulación en la carretera Zinapécuaro-Guadalajara, en dirección a la capital de Jalisco, cerca del kilómetro 356, debido a un accidente vial.
#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación con dirección a Guadalajara Jalisco por #AccidenteVial cerca del km 356+000, de la carretera Zinapécuaro-Guadalajara. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Rz6Yihmjd2— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 12, 2026