¿Cambios en el precio el dólar? Cierre del tipo de cambio y otros mercados para este lunes 11 de mayo 2026

El precio del dólar estadounidense regreso a los 18 pesos para el cierre de la jornada de este 11 de mayo 2026, tras registrar una leve baja durante las primeras horas del día. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy y cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 11 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.04 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Por otro lado, el dólar canadiense se ubica en $10.35 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.55 pesos la compra y en $16.95 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores HOY 11 de mayo 2026

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este jueves con resultados positivos en la mayoría de sus principales indicadores; aunque los movimientos no fueron extremos, el mercado mostró señales de estabilidad y avance en distintos sectores, especialmente en empresas de gran capitalización.

Uno de los indicadores que más llamó la atención fue el S&P/BMV IRT LargeCap, que registró un avance de 5.52 puntos; este índice agrupa a compañías de mayor peso dentro del mercado mexicano y suele ser visto como una referencia del comportamiento financiero del país.

También destacaron movimientos en el S&P/BMV IRT CompMx y el S&P/BMV IPC ICVC, ambos con ganancias moderadas; mientras tanto, el índice relacionado con Fibras, enfocado en bienes raíces e inversión inmobiliaria, también terminó en terreno positivo.

El cierre refleja un mercado con menor presión en comparación con sesiones anteriores; además, los inversionistas continúan atentos al comportamiento internacional, tasas de interés y expectativas económicas en México y Estados Unidos.

Cierre de Wall Street hoy 11 de mayo 2026

Wall Street cerró este lunes con ganancias y dejó una nueva señal de fortaleza en los mercados de Estados Unidos; pese a la tensión internacional por el conflicto entre Washington e Irán, el índice S&P 500 logró superar por primera vez en la historia la barrera de los 7 mil 400 puntos, impulsado por el optimismo de inversionistas y el buen desempeño de empresas tecnológicas.

Durante gran parte de la mañana, el mercado operó con nerviosismo luego de que el presidente Donald Trump endureciera nuevamente sus declaraciones contra Irán y calificara como "increíblemente frágil" el actual alto al fuego; además, rechazó parte de las condiciones planteadas por Teherán para avanzar en un acuerdo.

Aun así, los principales indicadores lograron recuperarse antes del cierre. El Dow Jones terminó con una subida de 0.19%; el Nasdaq avanzó 0.10%, mientras que el S&P 500 también ganó 0.19% y marcó un nuevo récord histórico.

La jornada reflejó que, aunque existe preocupación por el impacto geopolítico y el aumento en los precios del petróleo, los inversionistas continúan apostando por el crecimiento económico y la estabilidad del mercado estadounidense.

Cierre del Bitcoin HOY 11 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 11 de mayo 2026, en 81 mil 810 dólares por unidad, registrando una importante baja de 0.46% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con una baja en su valor tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 405 mil 972 pesos por unidad.

Precio del petróleo continúa arriba de los cien dólares este lunes

El precio del petróleo cerró el día con un aumento del casi el 3% el lunes después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que el alto el fuego con Irán estaba "en cuidados intensivos", dejando el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado sin un final claro a la vista para la guerra.



Pretróleo Brent - 104.21 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 98.07 dólares el barril

Según expertos, el precio del petróleo Brent alcanzó un máximo de sesión de 105,99 dólares y el WTI un máximo de 100.37 dólares el barril.