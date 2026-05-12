¿Llenar el tanque o esperar? El precio de la gasolina hoy sorprende a conductores este 12 de mayo 2026

¿Te conviene llenar el tanque este martes? El litro de gasolina en México registró cambios importantes para este 12 de mayo 2026 en distintas regiones del país; te compartimos el nuevo precio de la gasolina hoy.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.42 pesos.

Diésel por litro: 27.63 pesos.

¡Atención, mexicanos! El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

Precio del gas natural para este 12 de mayo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 12 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.69 pesos.

Diésel por litro: 27.10 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 12 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.97 pesos.

Diésel por litro: 27.13 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para este 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para el segundo martes de mayo 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.99 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.24 pesos.

Diésel por litro: 28.05 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 12 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.46 pesos.

Diésel por litro: 27.39 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Colima HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.39 pesos.

Diésel por litro: 27.93 pesos.

Precio de gasolina en Guerrero HOY 12 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.34 pesos.

Diésel por litro: 27.74 pesos.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Estado de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.66 pesos por litro , seguido de la Ciudad de México en 23.79 pesos.

¿Dónde sale más caro llenar el tanque?