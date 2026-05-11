¿El dólar se da un respiro? Así cotiza el tipo de cambio en México al inicio de la semana

¡Atención, mexicanos! El precio del dólar estadounidense comienza la semana del 11 de mayo 2026, registrando una baja en su valor tras varios días de volatilidad. Te compartimos el tipo de cambio en México para este lunes.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La moneda estadounidense se mantuvo firme para el comienzo de la semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara la respuesta de Irán a una propuesta de paz de Estados Unidos, una medida que elevó los precios del petróleo y reavivó la preocupación de que el conflicto en Oriente Medio se prolongue.

Precio del dólar en México regresa a los 17 pesos|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 11 de mayo 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.95 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para mayo 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.35 pesos la compra y se vende a $13.59 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar canadiense en México hoy 11 de mayo 2026|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 11 de mayo 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 11 de mayo 2026 en 81 mil 190 pesos por unidad, registrando una baja a 1.21% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 394 mil 488 pesos por unidad.

Bitcoin pierde valor para la segunda semana de mayo 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 11 de mayo 2026?

El precio del petróleo subió este lunes 11 de mayo 2026, un día después de que el presidente Donald Trump dijera que la respuesta de Irán a una propuesta de paz estadounidense era "inaceptable", lo que aumentó los temores sobre el suministro, ya que el estrecho de Ormuz permaneció en gran parte cerrado.

