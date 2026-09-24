Ni el ojo ni las lluvias: Esta es la parte más violenta y destructiva de un huracán

Cuando escuchamos que un fenómeno se acerca a las costas de México, la atención se va a la fuerza y en los estragos que puede dejar a su paso, aunque no todo lo que compone un huracán es igual. ¿Qué parte de un ciclón tropical es la más violenta?

Mientras en su centro suele haber una calma que confunde a muchos, a solo unos metros de distancia la fuerza del aire destruye todo a su alrededor.

¿Cuál es la estructura de un huracán?

Un ciclón es básicamente un enorme remolino de aire que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj en nuestro hemisferio. Su estructura se compone de tres partes principales: las bandas de lluvia que toman cientos de kilómetros, una zona central de nubes llamada ojo, y un anillo cerrado de tormentas eléctricas conocido como la pared del ojo.

Todo este sistema funciona succionando aire cálido del mar que sube y se mueve afuera en la parte superior.

¿Qué es el "ojo" del huracán?

El ojo es un área circular ubicada justo en el centro del sistema. Suele medir pocos kilómetros y varios de ancho. Desde el satélite se ve cómo un hueco pequeño en medio de la espiral de nubes.

Al verlo directamente, llama la atención que dentro de él los vientos fuertes desaparecen por completo y es posible ver el cielo azul.

Esta mañana el #HuracánDelta se degradó a categoría 2 cuando tocó tierra en #QuintanaRoo, pero ¿Cuáles son las diferencias entre las categorías de los huracanes?



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¿Por qué el ojo del huracán puede ser una zona de calma?

A medida que el aire gira rápidamente hacia el centro, gana tanta fuerza que no logra entrar por completo hasta el núcleo. Esto provoca que una parte del aire baje lentamente dentro de ese espacio, lo que evapora la humedad y destruye las nubes.

Por esta razón, cuando el centro del ciclón pasa sobre una ciudad, el viento baja intensidad, la lluvia se detiene de golpe y la gente piensa que la emergencia terminó, cuando en realidad solo están a la mitad del fenómeno.

¿Qué es la pared del ojo y por qué es la parte más intensa?

La pared del ojo es el anillo de nubes pesadas y tormentas que rodea directamente al centro despejado. Esta es la parte más destructiva y peligrosa de todo el huracán.

En este punto se concentran los vientos más rápidos del sistema, los cuales pueden superar con facilidad los 220 o 250 kilómetros por hora, además de provocar las lluvias más copiosas y ráfagas impredecibles que derriban construcciones.

¿Cuántas categorías puede alcanzar un huracán?

Para medir la intensidad de los vientos, se utiliza la escala Saffir-Simpson, la cual divide a los huracanes en 5 categorías.

La escala inicia en la categoría 1, que es la de menor fuerza pero aún riesgosa, y llega hasta la categoría 5, reservada para los fenómenos más potentes del planeta que superan vientos de 250 kilómetros por hora.

¿Qué significa cada categoría de un huracán?

La categoría determina la velocidad de los vientos:

Categoría 1: Vientos de 119 a 153 km/h; genera daños menores en vegetación y estructuras frágiles.

Categoría 2: Vientos de 154 a 177 km/h; causa afectaciones en techos, ventanas y cables eléctricos.

Categoría 3: Vientos de 178 a 209 km/h; considerado huracán mayor, destruye viviendas pequeñas y causa severas inundaciones.

Categoría 4: Vientos de 210 a 249 km/h; provoca colapsos en techos y erosión grave en zonas costeras.

Categoría 5: Vientos iguales o mayores a 250 km/h; causa la destrucción total de estructuras y requiere evacuaciones masivas.