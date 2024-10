Estas son las aplicaciones de IA más utilizadas en el mundo

Para millones de personas, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta básica, siendo utilizadas para la realizar algunas tareas básica, ya sea en el trabajo o escuela, pero ¿cuáles son las apps de IA más utilizadas en el mundo?

Un estudio reveló que alrededor del 80% de las personas en tofo el mundo han utilizado alguna vez la Inteligencia Artificial (IA), incluso sin darse cuenta.

¿Cuáles son las aplicaciones de IA más utilizadas?

¿Las conoces? De acuerdo con Who on Earth Is Using Generative? , documento que explica el uso global de la Inteligencia Artificial, reveló las tres aplicaciones de IA más utilizadas alrededor del mundo. Son las siguientes:



ChatGPT

Gemini

Poe

El estudio reveló que ChatGPT, herramienta de OpenAI, encabeza la lista de aplicaciones de Inteligencia Artificial más utilizadas a nivel mundial, registrando alrededor de 2 mil 342 millones de visitas.

¿Qué usos se le puede dar a la Inteligencia Artificial?

¡Toma nota! Ante el aumento del uso de Inteligencia Artificial en México y el mundo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió algunos usos que se le puede dar a la IA para utilizarla de forma responsable, pero ¿cuáles son?



Crear y mejorar las recomendaciones de compra y búsquedas por internet

Hazla parte de tu trabajo, por ejemplo, diseñar estrategias publicitarias

Generar contenido

Realizar traducciones automáticas

Aprender un nuevo idioma

Analizar grandes cantidades de datos e información

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reveló que la inteligencia artificial está construida a partir de data, hardware y conectividad, lo que permite a las máquinas simular aspectos de la inteligencia humana como: percepción y solución de problemas, así como interacción lingüística y creatividad.

Por otro lado, para utilizar la IA de forma responsable, la Guardia Nacional recomienda evitar preguntar temas sensibles que afecten tu integridad o la de alguien más, verificar que a información generada no sea falsa o inapropiada; revisa que sea de fuentes oficiales, así como solicitar fuentes de consulta para mayor referencia.