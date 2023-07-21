¿Cuáles son los 5 lugares en el mundo donde casi nunca llueve?

Las lluvias son indispensables en prácticamente todo el mundo para evitar sequías, sin embargo hay lugares donde nunca o casi nunca llueve, así que los habitantes de ciertas regiones han aprendido a vivir con un clima seco.

En el mundo existen varios lugares en los que la lluvia es prácticamente nula, esto se debe a diversos factores como la distancia a la que se encuentran de las fuentes oceánicas, el aislamiento de los sistemas de tormentas o incluso altas cadenas de montañas.

¿Cuáles son los lugares en el mundo donde no llueve?

Conoce cuáles son los lugares en todo el mundo más secos porque nunca o casi nunca llueve:

Wadi Halfa, Sudán

Es considerado el lugar más caluroso de la Tierra, y es uno de los más secos del mundo, su clima es desértico, la temperatura promedio es de 33 grados celsius; es decir que la mayor parte del tiempo hace demasiado calor. La lluvia anual es de apenas 2.45 mm.

San Pedro Atacama, Chile

Es un lugar desértico, aquí los veranos son largos y calurosos; los inviernos son cortos, fríos y secos, la mayor parte del año está despejado. El mes con más días con solo lluvia en San Pedro de Atacama es febrero, con un promedio de 1.3 días.

Ica, Perú

En Ica el calor es prácticamente permanente, incluso hasta el invierno es sexo y mayormente despejado. El mes con más días con solo lluvia en Ica es febrero, con un promedio de 0.6 días.

Luxor, Egipto

Este es otro de los lugares en el mundo donde casi nunca llueve. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 7 °C a 41 °C. La frecuencia de precipitaciones no varía, ya que aquí es prácticamente nula la lluvia.

Colosos de Memnón, Luxor-Egipto (s.XIVaC). Estas dos enormes esculturas de piedra y de 18m aprox de alto, fueron esculpidas en representación al gran Faraón Amenhotep III (dinastía XVIII). Ambas se encuentran frente la mítica ciudad egipcia de Luxor. pic.twitter.com/MPc8ODDQ1l — Zenobia de Palmira (@Zenobia_Palmira) February 28, 2023

Kufra, Libia

En este lugar, durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 8 grados celsius a 38 grados, y rara vez baja a menos de 5° o sube a más de 42 °. Aquí también las lluvias prácticamente no existen.

¿Cuál es el país donde nunca llueve?

No existe un país en el que nunca llueva, sin embargo hay varios en los que tienen regione donde la lluvias es muy escasa, donde al año se pueden registrar solo 1mm de agua generado por las precipitaciones.

¿Cuáles son los cinco lugares más lluviosos del mundo?

Así como hay regiones en las que no llueve, también existen otras donde las precipitaciones se registran en la mayor parte del año. La aseguradora australiana Budget Direct creó un mapa con los lugares de todo el mundo donde más lluvias se reportan anualmente y son estas:

Buenaventura, Colombia, se estima que en promedio llueve 258 días al año

Manizales, Colombia, llueve en promedio 253 días al año

San Vito, Costa Rica, llueve en promedio 253 días al año

Quito, Ecuador, llueve en promedio 253 días al año

Sangolqui, Ecuador, llueve en promedio 254 días al año