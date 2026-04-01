¿Chequia o República Checa? Este es el nombre correcto

Los países suelen tener más de dos nombres. Por ejemplo, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, pero todos lo llamamos México. ¿Algo parecido pasa con la República Checa o Chequia?

Dicho país en Europa tiene dos formas de llamarlo, pero, ¿cuál es la correcta? ¿O acaso ambas son válidas? Te contamos qué sucede en este caso.

¿República Checa o Chequia? La RAE aclara cuál es el nombre correcto

La Real Academia Española establece que el nombre de República Checa o el de Chequia son válidos para llamar al país europeo. La organización destaca que la primera forma es la oficial y en textos no oficiales es permitido el uso de la forma Chequia.

En tanto que la embajada de República Checa en México reconoce que el término Chequia es la abreviación del nombre.

La República Checa surge como tal el 1 de enero de 1993, después de la separación de la entonces Federación Checoslovaca en República Checa y República Eslovaca. El origen de este país data de alrededor del año 500 después de Cristo.

El origen histórico: Del patriarca Čech a la separación de Checoslovaquia

No obstante, el nombre de los Países Checos data de una leyenda del siglo X, por una tribu liderada por el padre Checo (o Čech). Esa leyenda establece que su hermano, cierto Lech, fue al norte y fundó Polonia.

En el siglo XVII tras perder territorio y conquistar otros, se subordinó al Imperio Austro-Húngaro. Posteriormente, los territorios eslovacos se unieron con los checos en octubre de 1918 y el 28 de ese mes nació la República Checoslovaca independiente.

Cabe recordar que en el territorio de República Checa existen tres partes históricas que lo conforman: el reino de Bohemia, el margraviato de Moravia y el ducado de Silesia, los cuales son representados en el escudo del país.

Chequia en el Mundial 2026: Sus rivales en el Grupo A junto a México

República Checa forma parte del grupo A de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026. donde comparte lugares con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Chequia ganó su lugar tras derrotar en penales (3-1) a Dinamarca en el cierre del repechaje europeo.