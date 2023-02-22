Con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2022 se actualizó el plan de estudios del bachillerato híbrido CDMX y a partir de ese año se imparte bajo el nombre de Bachillerato en Línea Pilares, pero, ¿cuándo es el registro para este 2023?

Bachillerato en Línea Pilares está dirigida a las personas habitantes de la Ciudad de México (CDMX), interesadas en cursar sus estudios de educación media superior con secundaria concluida y que reúnan los requisitos para realizar el registro.

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¡Inscríbete al "Bachillerato en Línea PILARES"!



✍🏻 Registro hasta el 3 de marzo➡️ https://t.co/DVzD9D9QDJ



✅Consulta la convocatoria➡️ https://t.co/6bxwB3WazS@CdmxPilares@BachenLineaCDMX pic.twitter.com/BioCkXEFf5 — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) February 22, 2023

¿Cuándo es el registro para bachillerato en línea Pilares?

El registro para cursar el Bachillerato en Línea Pilares estará abierto del 21 de febrero hasta el 3 de marzo de 2023, disponible en línea las 24 horas.

Los requisitos para realizar el registro del Bachillerato en Línea Pilares son:



Llenar todos los datos que se solicitan, así como adjuntar los documentos requeridos

Antes de iniciar el registro, escanear en formato pdf, archivos por separado y tamaño máximo de 2048 kb cada archivo, los siguientes documentos: acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía, CURP, comprobante de domicilio, certificado de estudios de secundaria y la fotografía en formato jpg.

Al terminar de llenar el cuestionario y adjuntar los documentos, es indispensable guardar el comprobante de registro que genera el sistema con folio y contraseña.

Se anulará el registro o la inscripción de cualquier aspirante para el Bachillerato en Línea Pilares que proporcione datos no fidedignos o documentos alterados.

que proporcione datos no fidedignos o documentos alterados. En caso de no contar con algún documento, será necesario incluir comprobante de trámite o comunicado por escrito en el que se explique brevemente la situación y en cuánto tiempo podrá presentarse el documento, a fin de que se valore la autorización de una prórroga.

Cabe destacar que la relación de aspirantes aceptados para el Bachillerato en Línea Pilares se publicará el día 8 de marzo de 2023 en la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.