¿Cuándo es el registro para bachillerato en línea Pilares?
Bachillerato en Línea Pilares está dirigido a las personas interesadas en concluir sus estudios, por lo que es importante saber cuándo es el registro.
Con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2022 se actualizó el plan de estudios del bachillerato híbrido CDMX y a partir de ese año se imparte bajo el nombre de Bachillerato en Línea Pilares, pero, ¿cuándo es el registro para este 2023?
Bachillerato en Línea Pilares está dirigida a las personas habitantes de la Ciudad de México (CDMX), interesadas en cursar sus estudios de educación media superior con secundaria concluida y que reúnan los requisitos para realizar el registro.
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¿Cuándo es el registro para bachillerato en línea Pilares?
El registro para cursar el Bachillerato en Línea Pilares estará abierto del 21 de febrero hasta el 3 de marzo de 2023, disponible en línea las 24 horas.
Los requisitos para realizar el registro del Bachillerato en Línea Pilares son:
- Llenar todos los datos que se solicitan, así como adjuntar los documentos requeridos para obtener folio de registro.
- Antes de iniciar el registro, escanear en formato pdf, archivos por separado y tamaño máximo de 2048 kb cada archivo, los siguientes documentos: acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía, CURP, comprobante de domicilio, certificado de estudios de secundaria y la fotografía en formato jpg.
- Al terminar de llenar el cuestionario y adjuntar los documentos, es indispensable guardar el comprobante de registro que genera el sistema con folio y contraseña.
- Se anulará el registro o la inscripción de cualquier aspirante para el Bachillerato en Línea Pilares que proporcione datos no fidedignos o documentos alterados.
- En caso de no contar con algún documento, será necesario incluir comprobante de trámite o comunicado por escrito en el que se explique brevemente la situación y en cuánto tiempo podrá presentarse el documento, a fin de que se valore la autorización de una prórroga.
Cabe destacar que la relación de aspirantes aceptados para el Bachillerato en Línea Pilares se publicará el día 8 de marzo de 2023 en la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.