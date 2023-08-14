Así surgió la coalición Va por México que busca la presidencia en 2024

La alianza Va por México se encuentra lista para hacerle frente al partido guinda de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rumbo a las elecciones 2024, sobre todo, en la carrera por la presidencia.

Cabe destacar que ambos extremos se encuentran en el proceso interno para determinar quién representará la ideología rumbo al siguiente proceso electoral.

¡Estamos en la siguiente etapa! ✅



Mil gracias a quienes me apoyaron con su firma. Ahora, tocará exponer mi visión de México en los foros temáticos.



¡No bajemos la guardia! #XóchitlVa pic.twitter.com/hQUVFRBT1F — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 10, 2023

¿Quién conforma la Alianza Va por México?

La alianza Va por México está conformada por tres partidos de la oposición, siento esto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN).

Los dirigentes son Alejandro "Alito" Moreno, Jesús Zambrano Grijalva y Marko Cortés, respectivamente, quienes han defendido la unión de sus partidos a capa y espada.

¿Cuándo nació Va por México?

La coalición opositora nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González.

El propósito era claro, ser la contraparte rumbo a las elecciones estatales del 6 de junio de 2021 del partido guinda. En el proceso electoral presentó candidatos a diputados federales en 219 de los 300 distritos electorales.

Estas #Elecciones2023 definieron el mapa político de cara a los comicios del siguiente año.@PartidoMorenaMx se consolida como la primera fuerza política del país.https://t.co/MwSZOSb7CM pic.twitter.com/wVHrdN5PGG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Primer quiebre en la alianza Va por México

Va por México puso en pausa su alianza el 7 de septiembre de 2022, esto fue anunciado por el líder panista Marko Cortés, así como el del Sol Azteca, Jesús Zambrano. La razón fue que Alito Moreno ignoró sus llamados para que retirara la propuesta de ampliar hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, propuesta impulsada por Morena.

Por su parte, el priista aseguró que no retiraría dicha propuesta y aseguró que en caso de romper la coalición, sus aliados no tendrían triunfos electorales para 2024.

Pérdida del bastión más importante de Va por México

En las pasadas elecciones 2023 celebradas en el Estado de México (Edomex) y Coahuila, la alianza perdió el bastión más importante que le quedaba con el triunfo de Delfina Gómez, por lo que se quedó con siete estados, cinco del PAN y dos del PRI.

Delfina Gómez gobernadora electa Edomex|Twitter @delfinagomeza

Actualmente, el PRD anunció una pausa en sus actividades dentro del Frente Amplio, pues ninguno de sus dos aspirantes lograron pasar a la siguiente ronda.