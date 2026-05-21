Luna Azul de mayo: la mejor hora para verla en el cielo

El firmamento se prepara para despedir el quinto mes del año con un espectáculo que acapara las miradas de los amantes de la astronomía. Los observadores del cielo en el territorio mexicano podrán ser testigos de este momento especial el próximo domingo 31 de mayo de 2026: la luna azul.

Aunque el cuerpo celeste dará indicios de su gran luminosidad desde 1 o 2 días previos al cierre mensual, el punto exacto de la noche en el que alcanzará su fase perfecta y su brillo total ya está definido.

¿A qué hora será visible en México?

El instante idóneo para dirigir la mirada hacia el horizonte ocurrirá a las 19:48 horas, coincidiendo de manera muy cercana con el horario del atardecer en cada localidad del país, momento justo en el que el cuerpo celeste comenzará su ascenso por el firmamento.

Cómo observar la Luna Azul mejor

Disfrutar de este suceso no requiere de herramientas de alta tecnología ni de preparativos complejos en el hogar. Al tratarse de un cuerpo celeste de gran magnitud, bastará con aprovechar los momentos posteriores a la caída del sol o incluso organizar una observación temprana justo antes de la llegada del amanecer.

La recomendación principal es estar atentos al cambio de luz natural durante la tarde del 31 de mayo de 2026, ya que la salida del satélite ocurrirá de manera simultánea con la puesta solar, regalando una postal idónea para quienes disfrutan de contemplar el paisaje nocturno a simple vista.

Cada cuánto ocurre este fenómeno

Este tipo de acontecimientos representa una coincidencia poco común dentro de los registros del año. La rareza del evento se explica directamente a través del reloj de la astronomía.

Según los informes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el periodo que le toma al satélite completar sus etapas dura cerca de 29,5 días.

Dado que el periodo de mayo posee 31 días en total, el margen de tiempo es lo suficientemente amplio para que el cuerpo complete sus fases de manera íntegra por segunda ocasión consecutiva. La primera demostración de este periodo ocurrió el primer día del mes bajo el nombre tradicional de Luna de Flores.

Dicho inicio permitió que se desarrollaran sin contratiempos las etapas de Luna nueva, Cuarto Creciente, Primer Cuarto, Gibosa Creciente, el plenilunio intermedio, la Gibosa Menguante, el Tercer Cuarto y finalmente el Cuarto Menguante, abriendo la puerta a esta inusual repetición al final del periodo.

Diferencia entre Luna Azul y Luna llena normal

A pesar del misticismo que rodea al nombre del evento, la realidad es que el aspecto físico del satélite no sufrirá una mutación de color ni se teñirá de tonalidades celestes en el firmamento.

La única y verdadera distinción entre una Luna Azul y una Luna llena convencional radica exclusivamente en su frecuencia y su posición dentro del orden de los meses.

Mientras que una fase regular ocurre una sola vez cada 30 días, el término actual se emplea meramente como una etiqueta para identificar de manera cronológica a la segunda manifestación de un satélite completamente iluminado dentro de un mismo mes del calendario.

Su naturaleza es tan esporádica que incluso dio origen a modismos populares en el extranjero para referirse a sucesos que pasan muy rara vez.

