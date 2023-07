¡Aspirantes al Poli! Así podrán revisar los resultados de su examen IPN 2023

Los días de la larga espera para los aspirantes al IPN se terminaron, es hora de conocer los resultados del examen del IPN 2023. Un resultado que será determinante en el futuro cercano de tu vida académica y por ende de tu futuro profesional.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos todo lo que tienes que saber acerca de los resultados del exámen y convocatoria para nivel superior del IPN 2023.

¿Cuándo se publican los resultados del IPN 2023?

Con base en la convocatoria de este proceso de admisión, los resultados del examen del IPN 2023 será a partir del domingo 23 de julio mediante el sitio web oficial del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La recomendación es que el 23 de julio de 2023, ingreses al portal del IPN mediante una computadora y deberás ser paciente debido a que no serás el único que intentará buscar su resultado. En caso que no puedas ingresar en un primer intento, no te preocupes, en algún momento podrás obtener el resultado del examen del IPN 2023 y saber si fuiste aceptado o no.

⚠️ ASPIRANTES AL NIVEL SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA ⚠️



¡Llegó el gran momento!

Confía en tu preparación y da tu mayor esfuerzo en este examen, ¡Suerte, #FuturoPolitécnico! 🍀 🙌🏻#IPN #ProcesoDeAdmisión2023 pic.twitter.com/GXiAJt1VMP — DAE IPN (@DAE_IPN) June 8, 2023

Cabe señalar que el único medio oficial para consultar los resultados de tu examen IPN 2023, es la página web del Instituto Politécnico Nacional. A partir de las 12:00 pm del 23 de julio de 2023, podrás revisar tus resultados del examen IPN 2023 para el nivel superior.

En cuanto hayas ingresado a la plataforma del IPN, deberás ingresar tu folio y fecha de nacimiento además de seleccionar la convocatoria en la que concursaste, en este caso en donde dice: “Nivel Superior Modalidad Escolarizada y Mixta”.

En el caso de que tengas alguna duda acerca de los resultados del examen al IPN 2023 o si por alguna razón, no puedas visualizarlos de una manera adecuada, comunícate con las autoridades de la Dirección de Administración Escolar (DAE) del Instituto Politécnico Nacional al siguiente teléfono: 57-29-60-00 ext. 54002 y 54105.